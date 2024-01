Carmen Villalobos presumió sus fotos de Año Nuevo con su novio pero le pidieron “quitarse” esto

La talentosa actriz colombiana Carmen Villalobos se convirtió en el foco de la atención en las redes sociales tras compartir emocionantes fotografías de su festiva celebración de Año Nuevo junto a su novio venezolano Frederik Oldenburg. La protagonista de ‘Sin senos no hay paraíso’ irradió felicidad en las imágenes, generando una lluvia de elogios y, a su vez, algunos comentarios críticos.

Villalobos, quien vivió un momento mágico en la última noche del 2023 rodeada de seres queridos y su nueva pareja, ha consolidado su relación con Oldenburg después de su separación del actor Sebastián Caicedo en los últimos meses.

La actriz compartió las fotos de la celebración en una playa de República Dominicana en su cuenta de Instagram, expresando sus buenos deseos para el nuevo año: “Nada mejor que terminar el año rodeada de la familia, los amigos y el amor. Que sea un gran 2024 para cada uno de ustedes mi gente bonita”. Además, compartió su deseo de salud, trabajo, felicidad y prosperidad para todos.

Las imágenes muestran a Carmen y Frederik disfrutando de la compañía de sus seres queridos en una playa, con mesas decoradas y palmeras iluminadas, creando un ambiente festivo.

Las críticas a Carmen Villalobos por sus fotografías de Año Nuevo

Aunque muchos seguidores elogiaron la felicidad y la belleza de Carmen, algunos comentarios no tan positivos surgieron, con críticas hacia el uso de filtros en las fotos y cuestionamientos sobre cambios en su apariencia.

“Quítate los filtros no pareces tú, eres guapísima al natural, no hate”, escribió uno de los internautas. También hubo otros que cuestionaron otras partes de su cuerpo. “Esta se desgració la nariz, no sé por qué si están bien se ponen a inventar”, mencionó un cibernauta.

La publicación generó un animado intercambio de opiniones entre los seguidores de la actriz en las redes sociales, destacando la polarización de la respuesta del público ante la vida personal de las celebridades.