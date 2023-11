“Ha sido una montaña rusa”, Carmen Villalobos envió mensaje tras el fallecimiento del padre de Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos es una reconocida actriz y modelo colombiana, quien logró su primer papel en la televisión cuando tan solo tenía 20 años de edad, en ‘Amor a la plancha’, también actuó en ‘Dora, la celadora’, ‘El señor de los cielos’, y su actuación estelar en ‘Sin senos sí hay paraíso’ y sus siguientes versiones. Tras más de una década de noviazgo con Sebastián Caicedo, se casó en el 2019, pero en el 2022 se divorciaron y causaron controversia entre sus fans por la noticia.

La también presentadora no pasó por alto el difícil momento que está viviendo su exesposo, el actor Sebastián Caicedo, puesto que por medio de sus redes sociales dio a conocer a sus seguidores, por medio de unas emotivas palabras de despedida, que su padre había fallecido. “En tus tiempos señor. Vuela y descansa en paz MaCaCa. Te amo”, escribió junto a una serie de instantáneas con las que recordó algunos de sus instantes junto a su progenitor.

Vale la pena recordar que sus padres se divorciaron y él sostuvo una relación más apegada a su madre y su hermana, él se convirtió en un gran amigo de su padre, quien durante los años que Caicedo duró junto a la barranquillera, compartió con ella gratos momentos en familia.

Es por ello, que a pesar de haberse separado de Sebastián en el 2022, sin dar muchos detalles, así como lo hizo desde su divorcio, sí tocó el tema en sus historias de Instagram y dejó saber que la noticia la afectó, pero que en medio de todo, intenta tener la mejor actitud para no dejarse abrumar por las emociones y seguir adelante con sus proyectos.

“Oigan yo sé que estoy desaparecidísima, pero es que esta semana han pasado demasiadas cosas, ha sido una montaña rusa de una cantidad de cosas que ni siquiera les puedo contar... Ha pasado de todo, de verdad, han sido cosas buenas, cosas no tan buenas, rabias, alegrías, tristezas, felicidad, decepción, estrellones. Y tú dices, miércoles pero qué está pasando esta semana, qué es esto, pero, como siempre, asumiendo cada cosa que llega en la vida ya sea buena o no tan buena, de la mejor manera porque siempre les he dicho que la actitud es lo más importante al momento de recibir esas cosas”, indicó a sus seguidores.

Sebastián Caicedo en varias oportunidades ha dejado saber que su relación con su exesposa finalizó en buenos términos, por lo que de seguro, la actriz compartió su más sentido pésame en privado y sin causar tanto revuelo en redes sociales.

