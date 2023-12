¿Problemas con RCN o Caracol? Hassam de Sábados felices reveló por qué no sigue en canales nacionales

Gerly Hassam Gómez Parra, mejor conocido como Hassam es un humorista, y actor colombiano, quien durante varios años hizo parte del famoso programa de humor de Caracol televisión, ‘Sábados felices’, dándole vida a diversos personajes como lo son Rogelio Pataquiva, Güevardo, Rafaela y Próculo Rico, además de haber sido parte del famoso reality de RCN televisión, ‘MasterChef Celebrity’. Sin embargo, desde hace algún tiempo ha estado ausente de los canales nacionales y recientemente reveló la verdad detrás de su salida.

Le puede gustar: Matador le agradeció la ‘libertad’ e invitó a cenar con atún Van Camps a De la Espriella, “envió carta y ya estaba fuera”

Si bien, Hassam no se ha dejado ver en la pantalla nacional, lo cierto es que sigue más activo que nunca a través de sus redes sociales, mostrando algunas de las situaciones que vive con los seres más importantes de su vida, Juanita y Mariana, fruto de su unión con Tatiana Orozco. En su más reciente aparición aseguró que pasará el próximo 31 de diciembre con sus mascotas, pues sus hijas estarán compartiendo algunos días junto a su mamá, quien actualmente reside en Estados Unidos.

A lo largo del en vivo, fueron varias las incógnitas por parte de sus seguidores, pero sin duda, la más repetitiva fue, precisamente, el motivo por el que ya no se encontraba siendo parte de los canales nacionales como lo es Caracol. Ante el hecho y con la sinceridad que suele caracterizarlo, el comediante, aseguró: “Yo ya como les digo, me desconecté de los canales nacionales, si algún día, ocurre y funciona algo y me llegaran a convocar con todo el gusto, lo haría, pero mientras no, pues estoy haciendo mis cosas, estoy en redes, el otro año vengo con toda…”

También puede leer: “Me fui al piso de una vez”: Javier Hernández Bonnet contó el amargo momento que vivió y fue su alegría más dolorosa

Antes de estas declaraciones, el humorista aseguró que él decidió dar el salto y salir de los canales nacionales con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos, asegurando que llegará a plataformas como Amazon Prime, además de seguir creciendo a través de plataformas digitales. Lo cierto es que lo más importante para Hassam son sus dos hijas, con quienes busca compartir el mayor tiempo posible a pesar de las diversas ocupaciones con las que puede llegar a contar.