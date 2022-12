“A veces quisiera morirme”: ex de Hassam contó lo duro que ha sido perder la custodia de sus hijas

Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, es un famoso humorista colombiano que además de su paso por distintos programas televisivos, también ha dado de qué hablar por temas más personales, como la relación y posterior separación que vivió con Tatiana Orozco.

Lea también: “No hace falta menospreciar”: No perdonan el ‘feo gesto’ que Shakira tuvo con la madre de Piqué

Tras las separación, el vínculo entre ambos se vio seriamente afectado y es algo que ha quedado en evidencia con las constantes publicaciones y roces que han tenido a través de las redes sociales.

De hecho, ya han sido varias las oportunidades en las que Orozco ha hecho uso de su cuenta de Twitter para desahogarse y ‘exponer’ al humorista, acusándolo de infidelidades y violencia intrafamiliar.

Por su parte, Hassam, quien ahora está involucrado en proyectos lejos de la pantalla, también se ha pronunciado sobre la situación y ha comentado que no han sido meses fáciles de sobrellevar.

También le puede interesar: “Un cariñito”: así quedó Jessica Cediel después de someterse a un nuevo tratamiento

Tatiana Orozco hizo dura confesión sobre su vida

Recientemente, Orozco volvió a compartir sus pensamientos y esta vez contó lo difícil que ha sido para ella mudarse a un nuevo país y perder la custodia de sus hijas, Mariana Gómez y Juanita Gómez.

“A veces quisiera morirme. No hay motivos para continuar. Mi familia se quedó al lado del ‘famoso’, no les importo. Mis hijas están en comodidad, ‘Voldemort’ les ha hecho creer que no me necesitan. Pero una voz dentro me dice: a mi sí me importas. No es una voz que provenga de mi”, escribió la mujer, quien más tarde agregó: “Pero no le voy a dar gusto a ‘Voldemort’, claramente”.

Por otra parte, también se refirió a la experiencia que ha tenido como inmigrante en Estados Unidos.

“No estoy en mi mejor etapa, pues empezar sola y de ceros en otro país es muy jodido, pero vaya que este año he cerrado bocas que me acusaron de insuficiente e incapaz. En fin, un brindis por aquellos que se burlaron de mi capacidad de volar”, comentó.