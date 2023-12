“Indolentes, irresponsables”: Mónica Rodríguez se fue en contra de la Feria Buró y compartió nuevas denuncias

La edición número 25 de la Feria Buró, realizada del 13 al 17 de diciembre en Bogotá, se convirtió en una de las más criticadas de los últimos años, luego de que varios de los emprendedores que invirtieron millones para hacerse con un espacio, denunciaran varias inconsistencias en la organización. Algunas de estas historias llegaron a los oídos de la presentadora Mónica Rodríguez, quien usó su influencia para hacer eco con los casos en procura de una pronta solución.

Los expositores afectados, aseguraron en varios clips que se viralizaron en las redes sociales que dentro de las promesas en el evento se esperaba la llegada de más de 44.000 posibles clientes, suceso que no se presentó; a esto se le suma el olor a cañería, por las goteras y filtraciones de agua en el sótano del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, ubicado en el norte de la capital colombiana.

Mediante su cuenta de ‘X’, donde acumula más de 1,4 millones de seguidores, Rodríguez dio a conocer mensajes que le enviaron varios inversores, quienes buscan desesperadamente que las autoridades tomen cartas en el asunto. La misma paisa se dirigió a la organización del evento con las palabras: “Qué piedra con Buró. Indolentes, irresponsables”,

“No siquiera participe en la feria, porque el día que llegué a hacer el montaje del stand por el que pagué $2′500.000 pesos, no estaba listo como lo habían prometido en el contrato”, “Nosotros participamos con nuestros emprendimientos, fuimos a los que se le cayó el agua encima de toda la feria”, y “Pidió un préstamo en el banco por veinte millones para mercancía y stand, no sabe qué hacer porque era el emprendimiento familiar; no hay otro ingreso en el hogar”; fueron algunos de los relatos que divulgó la comunicadora.

