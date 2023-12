Julián Román intentó dar cátedra filosófica a la Revista Semana de Vicky Dávila y terminó ‘crucificado’

El reconocido actor Julián Román hizo uso de su cuenta de ‘X’, anteriormente Twitter, para criticar haciendo uso de la filosofía a la Revista Semana, medio de comunicación dirigido por la laureada periodista Vicky Dávila. El acto generó un gran debate digital en el que salieron perjudicadas ambas partes.

Ya son más de 1,9 millones de seguidores los que acumula Román en su perfil, lugar en donde mostró su opinión respecto a una noticia en la que se indicaba que la ‘Reina del BMX’ y medallista olímpica, Mariana Pajón, presuntamente había anunciado su retiro, a lo que la misma deportista contestó: “Eso no es cierto, me retiro cuando deje de sentir pasión por lo que hago, a mí la bici y representar al país me encanta y todavía hay mucha cadena por enrollar”.

Ante este desliz, quién interpretase a ‘Byron Beltrán’, en la telenovela de RCN, ‘Francisco el Matemático’, decidió hacer una publicación en la que planteó una miraa filosófica del hecho, afirmando: “El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad. Aristóteles”, declaraciones que causaron un gran eco en internet, generando un rifirrafe entre quienes seguían su visión y quienes defendieron al medio dirigido por Dávila.

“Rebuznas por nimiedades Román, por qué no volviste a decir nada por las 95 masacres ocurridas en el año”, “Es hora de verdad, dejar de leer y pararle bolas al pasquín, no los repliquemos más, que se queden con sus cuentos solos”, “Esta frase te aplica perfectamente, ya ni ven programas donde sales, por promover la vida sabrosa”, “Buen actor, pero ya cansa su discurso”, y “Le llegó la ‘platica’ al ‘mamerto”, fueron algunas de las reacciones.

