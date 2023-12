¿Un Kamasutra para dormir?: Conozca el libro con el que podrá pegarse el ‘arrunche’ perfecto con su pareja

Samuel Vela, mejor conocido como ‘El Físico Cuenta’ en las redes sociales, decidió unir sus fuerzas con el escritor Arturo Torres Moreno, para juntar una compilación imperdible para cientos de parejas en Colombia y el mundo, con la que podrán explorar diferentes poses, pero relacionadas con un acto que es fundamental para que el amor perdure en los años, ‘El Arrunche’.

Como si se tratara de un Kama Sutra, Vela y Torres, le metieron cabeza y corazón a su obra, en la que están plasmadas a modo de ilustración 30 maneras de ‘arruncharse’, termino utilizado para describir esa siesta que recarga de energías a cualquiera y en la que es primordial el estar abrazados.

Esto le puede interesar: ‘Los de Ñam’, llegaron con su libro a salvar las ‘cocas’ del almuerzo de los colombianos

“Escribí este libro para personas que quieran saber como abrazar mejor, ya que me di cuenta de que hay personas que no saben como abrazar y pasa con muchas parejas, Sin embargo, el arrunche no es necesariamente con tu pareja, sino que también puede ser con un amigo, con tu mascota o contigo mismo, logrando adaptarse a cada momento que viva la persona”, manifestó el creador de contenido quien tuvo un gran ‘boom’ digital en este 2023, luego de su fuerte lucha para que la compañía de productos lácteos Alpina, lanzara una presentación litro del alpinito.

Para que la ‘arrunchadita’ tenga un poco más de efecto, Vela decidió dejar su característico humor en cada una de las descripciones de las imágenes, en las que se puede encontrar la cantidad de veces en las que se debe ejecutar esta placentera práctica y la manera correcta de hacerlo. Puede conseguir el ejemplar en librerías digitales como Buscalibre.

No se lo puede perder: Conozca la historia familiar detrás del ‘Comedor privado de Adán’, una de las cocinas ocultas más reconocidas de Bogotá