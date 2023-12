¿Por culpa del ciclista? Actor de ‘Rigo’ y cuñado de Marcelo Cezán confesó que por poco pierde el papel

‘Rigo’ es una de las telenovelas más famosas de RCN Televisión, pues desde su noche de estreno ha sabido cautivar a los televidentes con la historia del ciclista Rigoberto Urán. Pero, más allá de sus memorias quienes también se destacan son precisamente, el equipo de trabajo. Pues, hace un tiempo uno de los actores que es el cuñado de Marcelo Cezán terminó revelando que por poco se queda sin el papel debido a una aparente exigencia del ciclista.

Se trata de Sebastián Gutiérrez, quien le da vida al primo en ‘Rigo’, ‘Chacho’, quien es el hermano de Michelle Gutti, esposa de Marcelo Cezán. El joven actor llegó como invitado a ‘Bésame’ radio en donde se encargó de compartir varios detalles de su carrera y por supuesto, de su personaje en la famosa telenovela de RCN televisión, sin embargo, dejó claro que esta situación no fue para nada sencilla como mucho pensarían.

En medio de la conversación, Sebastián aseguró que presentó el casting con toda la emoción y preparación posible. Luego, le confirmaron que el papel era suyo, pero las dudas comenzaron a aparecer cuando pasaban los días, pero no le confirmaban el inicio de las grabaciones: “Me dice, ‘Sebitas, nos tienen esperando, no se sabe muy bien qué pasó, algunos dicen que el acento no los convence, otros dijeron que ‘Rigo’ quiere que los personajes sean antioqueños”.

Pero, en medio de la zozobra, le pidieron más videos sobre este personaje e incluso alcanzó a recibir una noticia bastante negativa para este rol en ‘Rigo’, pues su manager le aseguró que el contrato había sido cancelado “Hubo una noche en la que la lloré toda. Yo tengo una relación con Dios muy abierta en ese sentido de que si estoy mal, le hago pataleta. Esa noche me desahogué”.

Aunque Gutiérrez pensó que no habría vuelta atrás, la producción volvió a contactarla con el fin de que realizara el casting de manera presencial. En medio de los nervios por desear ser parte de esta telenovela, las noticias positivas llegaron, pues terminó convenciendo a los presentes, incluido al actor que le da vida al primo de ‘Rigo’, Sebastián Toro. “Ahí fue el sí definitivo. Tuve que entender que Dios está por encima de todos, productores, incluso por encima, con todo respeto jefe, del mismo ‘Rigo’. El que toma la decisión es Dios”, agregó el actor a la emisora ‘Bésame’.