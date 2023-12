“12 años amor mío, andando juntos”: Esta es la mujer que se robó el corazón de Marcelo Cézan

Marcelo Cezán es un actor, presentador y cantante caleño, quien cuenta con una amplia carrera en la industria del entretenimiento, pasando por canales como RCN, Caracol televisión y actualmente hace parte de Citytv con la famosa producción ‘Bravíssimo’. Pero, más allá de sus éxitos televisivos, lo cierto es que al ámbito amoroso tampoco pasa de largo, pues hace más de 12 años sostiene una relación con Michelle Gutty, cantante y actriz. Además, la pareja sigue demostrando lo enamorada que está celebrando un año más estando juntos.

El presentador fue el primero en declararle todo su amor a su pareja a través de un post en Instagram en el que se lee: “12 años, amor mío, andando juntos, esta vida misteriosa, bonita, siempre de la mano de Dios”. Seguidamente, Marcelo destacó que durante más de una década en las que han tenido que atravesar subidas y bajadas, pero también momentos especiales, llenos de risas, amor en donde se entrelazan aquellas pasiones que comparten juntos como lo son el teatro y la música.

“Tienes un corazón gigante para dar amor a diestra y siniestra, Me has enseñado tanto que hoy te digo: gracias”. Sin embargo, las declaraciones de Cezán no terminaron allí, pues resaltó que más allá de ser su esposa, es su amante, compañera, mamá, hija, hermana y amiga, dejando claro que cree ciegamente en las habilidades de Michelle, entre ellas la música, actividad a la que está dedicada actualmente, “una verdadera artista integral y única, bella, hermosa y talentosa”.

Asimismo, las declaraciones por parte de Michelle tampoco faltaron, primero recopilando los mejores momentos que han vivido juntos, reiterando que más allá de ser pareja tienen una complicidad indiscutible, así como también el apoyo que se dan en sus diversos proyectos, “felices 12 años amor de mi vida que vengan otros 12 más”. Lo cierto es que más allá de demostrar su amor a través de las redes sociales, han demostrado ser una de las parejas más estable en la esfera del entretenimiento y su hijo Fabricio llegó para completar esta felicidad hace algunos años y la pareja no descarta en algún momento agrandar la familia.