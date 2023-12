Lo que dijo Juan Pablo Urrego al preguntarle si estaría en MasterChef Celebrity

Juan Pablo Urrego es uno de los actores más populares del momento por su papel protagónico en la serie ‘Rigo’, transmitida por RCN. El artista, quien da vida al famoso ciclista antioqueño Rigoberto Urán, junto con su compañera Ana María Estupiñán, respondió a la interrogante de si estaría dispuesto a medirse como cocinero en la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

A través de un video compartido por el canal en sus redes sociales, varias personalidades del espectáculo fueron consultadas sobre su posible participación en el exitoso espacio gastronómico, entre ellos el actor paisa, de 37 años. Desde el estreno de este programa, los televidentes están encantados porque, más allá de la actuación o comedia que representan sus artistas favoritos en la pantalla, pueden conocer también sus habilidades culinarias.

En 2024, uno de los programas que volverá a la parrilla de RCN es la competencia entre famosos, por lo que empezaron las apuestas sobre quiénes serán los nuevos integrantes. Las cámaras no desaprovecharon la oportunidad para consultarle al protagonista de ‘Rigo’ si asumiría el reto de cocinar junto con otras celebridades de la televisión nacional.

“Um, no sé, te lo contesto después, por ahora no. Soy muy mal cocinero”, dijo de entrada el novio de la también actriz y modelo Manuela Valdés. Luego le preguntaron si había algún platillo que fuera su fortaleza en la cocina y contestó: “Yo creo que una pasta o algo así porque me defiendo con las pastas”.

¿Qué pasará con ‘Rigo’ en vacaciones?

Después de su estreno, hace casi tres meses, la teleserie se irá de receso en los últimos días del año, por lo que el canal decidió retransmitir episodios anteriores para luego volver con nuevos capítulos. La medida obedece a que en esta temporada de celebración familiar, el rating baja considerablemente. La programación habitual retornará después de la primera semana de enero.