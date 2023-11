Fans sorprendidos con foto de Juan Pablo Urrego cuando era niño: “Lo delatan sus ojos”

La “rigomanía” no se detiene. Luego de su estreno hace casi dos meses, la serie -basada en la historia aleccionadora de Rigoberto Urán- continúa cautivando a los televidentes y en las redes es una de las más comentadas. Con el paso de los días, se dan a conocer más detalles íntimos de sus protagonistas, como es el caso del actor Juan Pablo Urrego.

RCN publicó en su galería de Instagram una trivia para que los usuarios respondieran a quién correspondía la foto antigua de un pequeño niño y entre las opciones se encontraba Ricardo Henao Toro (Gustavo Durango), Sebastián Gutiérrez (Chacho) y Juan Pablo Urrego (Rigo).

“¿Conoces a este tierno y hermoso niño? La pista que te damos es que lo vemos de lunes a viernes a las 8 de la noche; además, cautiva con su particular carisma y personalidad. #Rigo”, escribieron en la cuenta oficial del canal.

Inmediatamente, los internautas reaccionaron a la imagen, señalando a quién se estaban refiriendo. “Cómo no reconocerlo. Es la opción C, Juan Pablo Urrego”; “Juan Pablo, no hay duda”; “Lo delatan sus ojos, jajaja”; “El príncipe del kinder de Urrao”; “Es Rigo igual, de lindo”; “Esas cejas son de Rigo”; “Obvio Juan Pablo Urrego, esos ojitos no se pierden”, escribieron los usuarios en la plataforma digital.

¿Quién iba a interpretar a Rigo?

Jerónimo Cantillo fue el actor que intentó quedarse con el papel principal de Rigo, pero no lo logró.

“Yo hice casting para ‘Rigo’, imagínense, yo hice casting para ‘Rigo’, pero, obviamente, no iba a ser ‘Rigo’, pero nunca, empezando por el actorazo que tenemos, que es Juan Pablo Urrego, que lo hace increíble. Creo que no había mejor ‘Rigo’ que él”, afirmó el artista en una entrevista.

Al final, la producción decidió que el antioqueño sería el antioqueño y ha sido un rotundo éxito.