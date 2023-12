“Le quedó grande Medellín”, ‘Suso, el Paspi’ se fue con toda contra Daniel Quintero en ‘The Suso’s Show’

‘Suso el Paspi’ es un personaje interpretado por el comediante y actor colombiano Dany Alejandro Hoyos. Suso es un hombre ingenuo y divertido que se ha ganado el cariño de muchos con su humor único y su forma de ver la vida. Su estilo de comedia se caracteriza por ser fresco, espontáneo y lleno de ocurrencias.

Lo interesante de Suso es que ha logrado trascender las fronteras de Colombia y ha llevado su humor a diferentes países, convirtiéndose en un referente del entretenimiento en Latinoamérica. Suso ha realizado giras internacionales y ha participado en programas de televisión en otros países, lo que demuestra su éxito y popularidad.

Pero lo que realmente hace especial a ‘Suso el Paspi’ es su capacidad para conectar con la gente. A través de sus historias y chistes, logra sacar una sonrisa y hacer olvidar al espectador de sus problemas por un momento. Su humor es tan contagioso que es imposible no reírse con él.

[ “Eso no es cierto”: Mariana Pajón despejó dudas y salió a desmentir información sobre su retiro ]

Hace poco el comediante decidió burlarse del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. La escena se presentó mientras el comediante hacía referencia a las características del traje que suele tener el icónico muñeco de año viejo, que es bastante popular en la temporada decembrina en todo el territorio nacional.

“Hay años viejos que tienen esa ropa toda juagada, ¿ustedes no han visto? Como dos tallas más, haga de cuenta Daniel Quintero con Medellín, le quedó grande, si me entienden”, fue el primer dardo que Dany Hoyos le lanzó al político colombiano.

Luego, agregó con un visible gesto de sarcasmo: “¡Ay, me calenté, me calenté!”, por lo que muchos llegaron a pensar que hasta ahí eran sus críticas contra el exalcalde de Medellín; sin embargo, en su intento por lo que parecía ser una disculpa, el humorista agregó: “No, no, no. Yo no hago chistes de Daniel Quintero porque entre payasos nos respetamos”.

[ Yan del ‘Desafío The Box’ y la emotiva sorpresa que le dio a su mamá en Navidad ]

🤣🤣🤣



Suso trapeando al payaso de Daniel Quintero 🤣🤣 pic.twitter.com/hldwSdC2bK — Vernon Jordan M (@VernonJordanM) December 25, 2023

Enseguida mencionó que nuevamente se había “calentado” y, por eso, estaba a punto de dejar el programa “tirado, como Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín”, último dardo que lanzó de manera contundente y entre risas, dejando en evidencia que hace parte de la extensa lista de figuras públicas que se han pronunciado para manifestar su inconformidad con lo que fue su gestión como alcalde en la Ciudad de la Eterna Primavera.