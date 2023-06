“El que tiene plata cae como quiera”: Suso tuvo fuerte incidente en su visita a Medellín y dejó preocupados a varios

Suso es uno de los humoristas más reconocidos gracias a su programa ‘The Suso’s Show’ el cual es trasmitido por Caracol televisión y es el encargado de entretener a los televidentes todos los domingos en la tarde con distintos invitados quienes revelan varios detalles de sus vidas en medio de varias bromas por parte del comediante.

Sin embargo, en el más reciente video compartido por Suso a través de las redes sociales no generó risas, sino, por el contrario, terminó generando preocupación con compleja caída mientras que montaba bicicleta.

De acuerdo con el clip compartido Suso se encontraba en uno de los barrios de Medellín en medio de esto y ante la vista de varias personas que estaban felices con su presencia intentó bajar mientras pedaleaba. Sin embargo, en cuestión de segundos perdió el equilibrio, lo que produjo que quedara en el piso recibiendo un fuerte golpe en especial, en sus piernas debido a la posición en que cayó.

Varios de los ciudadanos que se encontraban grabando su visita también captaron el hecho en donde no dudaron en brindarle los primeros auxilios a Suso tras la inesperada caída. Si bien, el clip fue compartido por una seguidora el humorista no dudó en compartirlo a través de sus redes sociales en donde dejó claro que se encontraba bien a pesar del duro golpe que recibió.

Como era de esperarse varios seguidores no dudaron en referirse al tema en donde destacaron entre varias risas no solo por la forma en que se cayó sino también, que Suso decidió animarlo con una canción para darle un “toque” al video. Asimismo, sus fans le preguntaron si esta había ocasionado algún problema en su salud. Ante el hecho, el humorista aseguró que la situación no pasó a mayores, en varias apariciones se lee: “Sin dientes y sin huevos”, “Ahora si perdió los dientes de verdad”, “El que tiene plata cae como quiera”, entre otros.