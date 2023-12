“Es demasiado para mí”: Shakira no ocultó su emoción y dedicó unas palabras al conocer su estatua en Barranquilla

Shakira Isabel Mebarak Ripoll mejor conocida como Shakira, es una cantautora, bailarina, actriz, empresaria y filántropa colombiana, quien a sus 46 años de edad es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento no solo en el país sino a nivel mundial. Si bien, durante algún tiempo estuvo alejada de su más grande pasión como lo es la música, lo cierto es que la barranquillera vive una nueva etapa de su vida, luego de su separación con el español Gerard Piqué, con quien estuvo por 12 años y tuvo a sus dos pequeños, Milán y Sasha. Ahora, una nueva felicidad llegó no solo a Shakira sino también a su familia con la estatua realizada en su honor y por supuesto, la artista no ocultó su emoción y dedicó unas palabras al conocer su estatua en Barranquilla.

Este 26 de diciembre se mostró oficialmente la estatua de Shakira en el Malecón. En medio de este evento estuvo presente el alcalde Jaime Pumarejo y los padres de la barranquillera, William Mebarak y María del Carmen Ripoll, quienes no dudaron en agradecer por este homenaje a su hija, quien no asistió, pero eso sí, utilizó sus redes sociales para referirse al tema y por supuesto, mostrar la emoción por este hecho.

La barranquillera no dudó en compartir algunas de las mejores imágenes de este momento y las cuales se han encargado de viralizarse a través de plataformas digitales. La intérprete de ‘Te felicito’, inició sus declaraciones asegurando: “Me hace feliz compartir esto con mis padres y en especial con mi madre en el día de su cumpleaños”.

Pero, sus declaraciones no terminaron allí, pues Shakira resaltó que este homenaje resultaba siendo demasiado para ella: “para mi corazoncito”. Asimismo, aprovechó para dejar ver a los protagonistas de la apertura de esta estatua, sus padres y el alcalde Jaime Pumarejo. Sin dejar de lado, a quienes también estuvieron presentes, como lo son sus hermanos: “Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas”, son algunas de las palabras con las que cuenta la escultura en Barranquilla.

Eso sí, las diversas declaraciones por parte de sus fans no faltaron demostrando que este proyecto es más que merecido para Shakira teniendo en cuenta el referente que se ha convertido en la música tanto a nivel musical como social.