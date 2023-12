“Amor lindo, te felicito”: Daniel Arenas mostró lo orgulloso que se siente de su pareja Daniela Álvarez

Daniel Arenas es un actor y presentador, quien a sus 44 años ha alcanzado la fama no solo en Colombia sino también en países como México y Estados Unidos, pues actualmente está radicado en Miami, ya que hace parte del equipo de ‘Hoy día’, programa de entretenimiento matutino. Pero, más allá, de su éxito también sigue adelante con su relación con Daniela Álvarez, y ahora, en época de navidad y año nuevo, la pareja volvió a reunirse y el bumangués mostró lo orgulloso que se siente de su pareja.

Arenas quien en repetidas ocasiones ha dejado claro que a pesar de ser una figura pública, prefiere dejar detalles de su vida en privada. Sin embargo, su relación con la exreina de belleza ha sido una de las que más ha llamado la atención a través de las redes sociales y por supuesto, en aquellas publicaciones que comparten juntos no pasan desapercibidos.

Pues, Daniel está de regreso en Colombia, pues su cuñado, Ricky Álvarez, abrió un restaurante en Barranquilla, el cual espera logre ser todo un éxito y por ende, su familia fueron los invitados estrella, en donde las felicitaciones por parte de Arenas no han faltado. Incluso, la pareja decidió visitar la boutique que hace pocos meses la presentadora estrenó en Barranquilla y que por motivos de trabajo su pareja no pudo asistir a la gran inauguración, pero esta no fue la única sorpresa.

“Quedó espectacular la boutique de Barranquilla, amor lindo, te felicito”, agregó Daniel en un primer momento, mostrando una imagen de Daniela sonriendo y abrazada de una de sus hermanas, quien lucía una de las prendas que se encuentran disponibles en la tienda de la exreina de belleza, en donde el bumangués también aprovechó para asegurar que sus hermanas se veían hermosas con cada uno de sus diseños.

Lo cierto es que luego de una serie de rumores sobre su ruptura, la pareja deja claro que están en su mejor momento buscando compartir en cada oportunidad que tienen tanto en Colombia como en Miami, incluso en pasadas entrevistas Daniela ha reiterado que uno de sus sueños más próximos está el poder convertirse en madre por primera vez y así conformar su familia junto al presentador.