⁠Así se veía Yeferson Cossio sin tatuajes, sin testosterona y “sin dignidad”

El reconocido influenciador colombiano Yeferson Cossio se ha caracterizado en el mundo digital por sus contenidos de bromas a sus amigos y familiares, en especial a su hermana Cintia Cossio. Además, de una vida pública llena de lujos, autos deportivos y viajes a muchos lugares del mundo.

Aunque Yeferson, su novia y su hermana Cintia suelen compartir con sus seguidores varios momentos íntimos de su vida y sus viajes, en esta oportunidad cobró gran relevancia una fotografía de él en la que se ve muy joven, sin tatuajes, rubio y con las cejas un poco más delgadas.

Le puede interesar: ¿En las mieles del amor o la soltería? Marbelle reveló cómo está su relación con Sebastián Salazar

No obstante, lo que llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó dicha publicación, en él narraba que no tenía testosterona y estaba “sin dignidad”. Además, Yeferson se preguntaba “¿por qué me depilaba las cejas? Qué vergüenza”.

Como la publicación fue reposteada por varios perfiles de Instagram, los comentarios y las risas no se hicieron esperar entre sus seguidores.

Lea también: “Hay que apoyarlos”: Presentador de Día a Día abrió las puertas de su negocio para los emprendedores de la Feria Buró

Esta fotografía no es la primera que se conoce de cómo lucía antes Yeferson Cossio, pues en varias oportunidades han salido a la luz imágenes en las que se ve bastante cambiado el influenciador colombiano. De hecho, algunas de esas imágenes actuales han sido con un maquillaje bastante robusto para ocultar todos sus tatuajes, pero luciendo su musculatura.