Sin escatimar: Yeferson Cossio compró un costoso “juguete” para su nuevo emprendimiento

Yeferson Cossio presumió en una historia de Instagram el costoso artefacto que compró para empezar a darle forma a un nuevo emprendimiento que planea poner en marcha próximamente, quedando asombrado por el alto precio del mismo. También enlistó qué otros elementos ha conseguido para su nuevo proyecto.

El influencer suele mostrar todo tipo de contenido en sus redes sociales, la mayoría enfocado en hacer reír a sus seguidores con bromas, las cuales a veces terminan saliéndose de control, dándoles un buen susto y algunas rabietas a sus víctimas, entre ellas su hermana Cintia, otros miembros de su familia y a su grupo de amigos.

Sin embargo, también suele compartir otro tipo de detalles más personales como diferentes aspectos de su relación con Carolina Gómez, mostrar algunos de los lujos que puede permitirse como viajes a diferentes países y costosos vehículos, además de ciertos videos sobre su día a día y sus negocios.

Y a propósito de esto último, el colombiano compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde mostró un artefacto de luz que compró para su nuevo emprendimiento en el mundo audiovisual, asegurando que el monto del mismo es más elevado de lo que él esperaba.

“Estas luces que no las venden en Colombia. Mi equipo de filmmaker [dice]: ‘ay, que esas luces para las cámaras que tenemos’, de cine porque yo estoy tratando de montar una productora (...) El módico precio de esta chimba, no me van a creer. O sea, es que yo tampoco lo creí, cuando ellos me dijeron: ‘un poquito caras’, yo dije: ‘¿qué será? ¿siete millones?’. 40 millones p***s millones de pesos”, dijo asombrado Yeferson Cossio.

El joven quedó impactado por el precio, indicando que este set es más costoso “que la iluminación de todas mis casas juntas”.

Yeferson Cossio ya tiene todo listo para comenzar con su emprendimiento

En la misma historia, el colombiano aseguró que este juego de luces era lo único que necesitaba para empezar con el proyecto de su propia productora, enlistando varios de los equipos que ha logrado conseguir hasta ahora.

“Esto es literal lo que me faltaba, ya tengo cámaras de cine, super cámaras lentas que graban a 10.000 FPS. O sea, ya tengo todo, no modo pro, sino modo cine ya. Ya puedo empezar con este proyecto”, dijo Yeferson Cossio emocionado.