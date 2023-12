“Me siento culpable”: Jhonny Rivera de luto por la muerte de un ser querido

Jhonny Rivera le contó a sus seguidores lo mal que se siente tras haber perdido a uno de sus seres queridos, justo en su finca, mostrando su cara de tristeza durante el lamentable suceso. También se mostró más afligido debido a que, según él, habría sido el culpable de que perdiera la vida.

El artista suele ser muy abierto al momento de compartir detalles sobre varios aspectos de su vida, desde anécdotas de su pasado, pasando por su carrera musical, hasta algunas de sus ocurrencias que hacen reír a más de un internauta en el proceso.

También suele hablar con frecuencia de su familia como de su mamá y de su hijo, Andy Rivera. Y en los últimos meses también ha destacado su relación con la cantante Jenny López, a pesar que al principio fue muy hermético con esto debido a la diferencia de edad entre ambos y lo que eso trajo consigo en las redes sociales.

Pero, para Jhonny Rivera no solo los humanos forman parte de su familia, sino también los animales que tiene en su finca, presentando caballos, perros y hasta una llama. Esto deja en evidencia lo mucho que al artista le gustan los animales.

Es por eso que el cantante se mostró muy emotivo al confirmar la muerte de uno de sus compañeros más queridos: su jabalí, Pumba. A través de una serie de historias compartió que iban a operar al animal debido a que uno de sus colmillos creció tanto que terminó perforando parte de su piel, por lo que querían eliminar esta pieza y curar su herida.

Sin embargo, al parecer hubo complicaciones durante el procedimiento, lo que llevó a que el animal perdiera el pulso. Y si bien lo intentaron reanimar varias veces, al final terminó falleciendo. “Se acaba de morir Pumba, qué vaina ahora. Había que hacer la cirugía porque el colmillo le había penetrado en el cachete, empezó a sangrar, la mosca empezó a poner ahí, se empezó a generar una infección”, explicó el colombiano con aflicción.

Jhonny Rivera se siente culpable de la muerte de Pumba

En una de sus historias, cuando el animal perdió el pulso por primera vez, el cantante se mostró muy asustado, indicando que este panorama era su culpa, debido a que él decidió seguir adelante con la operación, a pesar de las advertencias de la veterinaria.

“Me siento tan culpable porque la doctora me dijo que no era aconsejable hacerlo, pero yo viéndole el sufrimiento a él, con el colmillo ahí metido, yo viéndolo sufrir yo dije: ‘no, doctora, es posible’. Me siento culpable completamente”, dijo con pesar Jhonny Rivera.

Según contó en una de sus historias, “el riesgo de la cirugía es muy alto porque él está en sobrepeso, y además está muy viejo”. Sin embargo, el artista decidió seguir adelante para evitar el sufrimiento del animal.