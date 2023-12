“Posiblemente no”, Jenny López respondió a quien dice que está con Jhonny Rivera por su fama

Jenny López y Jhonny Rivera siguen dando de qué hablar con su relación sentimental luego de hacer público su amor, por lo que dedican espacio en sus redes sociales para responder a sus seguidores las dudas que les dejan sobre su noviazgo e incluso salen a defender su relación de las críticas, ya que quieren vivir su amor sin miedo al qué dirán y poder expresar lo que sienten en redes sociales como una persona normal.

Es por ello, que la cantante en medio de una entrevista aprovechó la oportunidad para responder a los detractores de la relación sentimental que sostiene actualmente con Jhonny Rivera, quien le lleva 30 años de diferencia de edad.

A diferencia de Jhonny, Jenny es quien más responde sobre el tema en Instagram, puesto que Rivera ha optado por no hacer tan pública su relación para evitar los malos comentarios hacia él y hacia su novia, mientras que a ella es a quien más comentarios de odio le dejan, ya que los hates le comentan que está con él por interés, por dinero, por lograr visibilidad en el mundo musical, entre otras frases.

Lea también: Así se veía Jenny López, la novia de Jhonny Rivera cuando no tenía cirugías

Jenny, sin tapujos, defendió de nuevo su noviazgo y en una entrevista radial dejó saber que a quienes le dicen que ella no estaría con Jhonny si él no fuera cantante, que seguramente, el amor no se hubiese dado, puesto que ella lo conoció siendo un artista y los unió el trabajo y la relación de cantante y corista que han tenido durante años, incluso, desde que ella era una niña.

“Posiblemente no, señora porque yo lo conocí a él cuando yo trabajaba en la música. Yo siempre les respondo ‘probablemente no porque yo no vendo madera’”, respondió la joven de 20 años de edad.

Lea también: De fan a colega, así se veían Jenny López y Paola Jara en su primera foto juntas