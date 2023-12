Este es el mensaje de Ana Karina Soto para Mauricio Vélez tras su salida de RCN

Mauricio Vélez es un reconocido actor y presentador de televisión con una trayectoria de más de 10 años en la industria. Durante todo este tiempo, ha logrado ganarse el cariño y respeto del público gracias a su profesionalismo y dedicación.

Sin embargo, a pesar de su experiencia y éxito, Mauricio fue sorprendido por la noticia de que ya no formaría parte de los programas ‘Buen día, Colombia’ y Mañana Express de RCN. No se dieron muchos detalles sobre las razones detrás de esta decisión, pero lo cierto es que generó una gran controversia en las redes sociales y entre sus seguidores que no entendieron la decisión del canal para terminar su contrato.

Los rumores de la salida del presentador colombiano comenzaron hace un poco más de un mes. Graciela Torres, mejor conocida como ‘La Negra Candela’, fue una de las primeras en contar lo sucedido.

“Sencillamente, no le renovaron el contrato en el Canal RCN”, comenzó diciendo la periodista, y además aseguró que Mauricio había tomado de buena manera la decisión y que había dado las gracias por la oportunidad.

Luego de varias semanas de ausencia, Ana Karina Soto volvió a mencionar a Mauricio en una historia de Instagram. En esta publicación le deseó un feliz cumpleaños al también actor y de paso, afirmó que le hacía falta.

“Mi ‘Mauro’ adorado, feliz cumpleaños. Te quiero mucho y te extraño. Caballero”, aseguró la famosa. Los comentarios no se hicieron esperar, varios asegurando que esta era una manera de reconfirmar el adiós. Por otra parte, otros seguidores afirmaron que también lo extrañaban en sus mañanas.

A pesar de esta situación, Mauricio Vélez sigue trabajando en su finca ganadera cerca de Bogotá y se siente feliz con su proyecto personal. Además, Con su talento y dedicación no tardará en encontrar nuevos proyectos y oportunidades en el mundo de los medios de comunicación.