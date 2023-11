¿Buena estrategia? Ella es la bella presentadora que reemplazaría a Alejandra Serje en programa de RCN

‘Mañana Express’ es uno de los programas matutinos de RCN televisión, el cual ha estado al aire desde hace algún tiempo, contando con diversos presentadores como Ana Karina Soto, Sandra Bohórquez, Carlos Marín y Sandra Vélez. Sin embargo, hace algunas semanas toda una sorpresa generó el despido de figuras como Mauricio Vélez y quien fue contratada desde hace pocos meses Alejandra Serje. Ante la ausencia de la presentadora el canal ya le tendría reemplazo a la bogotana.

De acuerdo con la información divulgada por el programa ‘Lo sé todo’, la noticia ya está más que confirmada, tratándose de Carolina Araujo quien durante más de tres años fue la presencia de RTVC en donde hace pocos días sus compañeros le dieron una amorosa despedida. Sin embargo, la situación no terminó allí, pues a través de sus redes sociales dejó ver que ya hace parte del canal.

Pues, la famosa presentadora hace pocos días compartió una imagen en las instalaciones del canal mostrando su emoción por este nuevo camino que busca llevar a cabo. Ante el hecho, las declaraciones por parte de los presentadores no se hicieron esperar, en donde Elianis indicó: “Hay muchos presentadores en un mismo programa”, haciendo énfasis que al igual que los televidentes, pensó que la salida tanto de Alejandra, su expareja y de Mauricio se habría dado por este tema, pero claramente, se trató de otra estrategia por parte de RCN Televisión.

Por lo pronto se desconoce la fecha oficial en la que Carolina llegaría a ser parte de ‘Mañana Express’, pues posiblemente esta se daría durante la primera semana de diciembre, pues ya son varios los días que estaría de visita por el canal. Lo cierto es que ante la no renovación del contrato tanto de Alejandra como de Mauricio el resto de sus compañeros no se refirió al respecto, dado que son situaciones ajenas a ellos, pero esto no es impedimento para dejar ver a través de sus redes sociales el cariño que se tienen.