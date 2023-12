Hasta luego, Marcela Valencia: Así se despidió Natalia Ramírez de su personaje en ‘Yo soy Betty, la fea’

Después de concluir su participación en las grabaciones de la nueva entrega de ‘Yo soy Betty, la fea’, la actriz Natalia Ramírez se despidió temporalmente de su emblemático personaje de Marcela Valencia con un sorprendente cambio en su cabellera. La artista, reconocida por su rol en la exitosa producción de RCN, abandonó el estilo negro y liso que la caracterizó durante la novela.

A través de un video compartido en su canal de YouTube, Natalia Ramírez mostró a sus seguidores el proceso de transformación de su cabello, revelando el corte y el nuevo color que adoptará para su participación en un próximo proyecto.

“Ya terminamos de grabar ‘Betty, la fea’, esta nueva parte, y les voy a mostrar todo el proceso de cómo quitarme a Marcela. Aunque la amo y la adoro, voy a hacer un cambio de look”, expresó la actriz en el video, dando a entender que este cambio de imagen marca una transición importante en su carrera artística.

El anuncio de la transformación de Natalia Ramírez ha generado expectativas entre sus seguidores, quienes ahora esperan con entusiasmo conocer más detalles sobre el próximo proyecto en el que participará la actriz después de su destacada participación en la icónica telenovela colombiana.

¿Cómo se sintió Natalia Ramírez al retomar su papel de Marcela en ‘Yo soy Betty, la fea‘?

Durante la transformación del color de su cabello, Natalia comentó lo “duro” de volver a su personaje como la ex de Armando Mendoza. Relató que el miedo se apoderó de ella cuando volvió a la peluquería a hacerse el mismo corte de la recordada doctora Valencia.

“Me dio como un pánico (...) lágrima con moco, tembladera y todo (...) Tenía un miedo terrible de retomar a Marcela, no sabía si se me había olvidado, no sabía cómo empezar y eso que hicimos el teatro en 2017”, dijo entre risas.

Natalia Ramírez La actriz dijo adiós a su personaje de Marcela Valencia con un nuevo corte y color de cabello. / Foto: YouTube

Ramírez dijo que afortunadamente el director Mario Rivero ayudó al resto del elenco a retomar sus respectivas interpretaciones. “Estuvimos un mes trabajando en ese proceso, antes de comenzar a grabar, y bueno, de verdad que fue maravilloso”, expresó.

Al final, la actriz mostró su nueva apariencia y reveló que interpretará a una mujer llamada Eugenia, pero sin dar mayores detalles. Con este cambio de look, Natalia Ramírez demuestra una vez más su versatilidad y disposición para asumir nuevos desafíos en el mundo del entretenimiento.