¿Odia a Escobar? Esto es lo que dijo Andrés Parra sobre su icónico papel del líder del cartel Medellín

Andrés Parra es un actor colombiano que ha demostrado su versatilidad y talento en cada papel que interpreta. Desde sus inicios en el teatro hasta su destacada participación en la pantalla grande, Parra ha cautivado al público con su habilidad para transformarse en diferentes personajes.

Quizás lo recuerde por su interpretación magistral del famoso narcotraficante Pablo Escobar en la serie “El Patrón del Mal”. Su actuación fue tan convincente y poderosa que se convirtió en un referente para futuras producciones sobre el tema.

Pero Andrés Parra no se limita a un solo papel. Ha demostrado su talento en una amplia gama de géneros, desde la comedia hasta el drama. Su capacidad para transmitir emociones y conectar con el público es realmente admirable.

Andrés Parra ha logrado posicionarse a nivel nacional e internacional por su dedicación y profesionalismo. A lo largo de los años, ha trabajado arduamente para perfeccionar su oficio y siempre busca nuevos desafíos. Es un ejemplo de perseverancia y pasión por lo que hace.

En una reciente entrevista que concedió a un medio nacional, el actor reveló lo que piensa sobre su icónico papel como Pablo Emilio Escobar Gaviria: “Escobar fue muy generoso, Escobar me dio muchas cosas a mí. No solo a nivel profesional, sino personal también”.

También reveló que por respeto al personaje no puede hacer muchas cosas que le piden sus fanáticos y por esta razón se han generado rumores que el actor no le gusto interpretar a Pablo Escobar: “Lo que yo no he querido es de hacer de Escobar una fiesta. Entonces si no es algo digamos, serio, importante yo no me presto. A mí me ha pasado que me dicen hay que le mande un mensaje de cumpleaños a mi tía diciendo que la va a matar. Pero Escobar es un personaje que hay que tratar con mucho cuidado y respeto”.

El reconocido actor Andrés Parra, habló sobre uno de los papeles más exitosos de su carrera. #Actuación #AndresParra #Escobar #Teatro #Entretenews Posted by Kienyke on Wednesday, December 20, 2023

En resumen, Andrés Parra es un actor excepcional que ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Su versatilidad, talento, profesionalismo y dedicación lo convierten en uno de los grandes referentes de la actuación en América Latina.