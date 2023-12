Simone Simons promete una noche Épica en Bogotá

¿Qué recuerdos tiene de sus shows previos en Colombia?

Siempre es muy divertido. Hemos hecho muchos espectáculos. La última vez tocamos en un parque enorme, Rock al Parque Festival, creo. Ese fue enorme, sí. Creo que ese fue, para nosotros, el primer festival que tocamos en Colombia antes sólo hacíamos espectáculos en clubes. Siempre es divertido. Así que estaremos encantados de volver en febrero.

En 2018 publicaron un álbum llamado “Epica versus Attack on Titan” ¿es fan del anime? ¿Por qué ese anime en concreto?

No soy muy fan del anime o no lo conozco, básicamente. Me gusta el Estudio Ghibli. Me gusta un poco el estilo de dibujo, pero yo era muy inculta cuando se trata de anime y nos dieron la solicitud para hacer la portada de la banda sonora y también reescribir las letras. Epica no es tan grande en Japón, así que también pensamos que sería algo increíble para nosotros para crear una mayor comunidad de fans en Japón. Me gustan mucho las canciones. Es muy diferente de lo que hacemos normalmente. Así que sin duda fue un reto y muy divertido. Ojalá podamos tocarlas en directo.

Hablemos del “The Alchemy Project”, que fue publicado el año pasado y tiene siete canciones épicas y cada una con una colaboración. ¿Cómo fue el proceso para seleccionar los artistas invitados?

Bueno, Isaac (Delehaye) tuvo la idea de hacer esto cuando la pandemia golpeó y sólo habíamos terminado “Omega” y tuvimos que retrasar el lanzamiento. No pudimos ir de gira. ¿Qué hacemos para mantenernos ocupados? Todos nuestros amigos y colegas en la industria musical probablemente también estén en el estudio. Entonces, tuvo la idea de escribir canciones con nuestros colegas y amigos de la escena metalera. Esperamos un par de meses y entonces retomamos la idea, contactamos con nuestros amigos y colegas, gente con la que queríamos trabajar. Y así fue básicamente. Yo quería escribir la canción con Charlotte (Wessels). Así que hice una canción “Sirens – Of Blood And Water” con ella y una canción con Fleshgod Apocalypse y algunos de sus colegas de la banda y Mayan. Rob hizo “The Final Lullaby” y también “The Miner” con Asim y Jurgen en Lullaby. Así que para nosotros es un nuevo enfoque a la hora de escribir canciones, pero también una buena forma de refrescarnos después de hacer el álbum “Omega” y saber: “Vamos a escribir un nuevo álbum un día de todos modos”. Es agradable ver trabajar a otros artistas para volver a sentirse inspirada y probar cosas nuevas. Hace poco también tocamos la canción “The Miner” en vivo. Hemos estado tocando mucho “The Final Lullaby”. Pero como nuestro equipo estaba reemplazando a Mark para un par de shows, podríamos tocar The Minor en vivo también. Sí, esas también son algunas de mis canciones favoritas del EP. Una vez más, fue muy divertido y todo un éxito. También nos ha servido de inspiración por ahora el álbum Epica número nueve que estamos escribiendo ahora mismo.

¿Cómo fue la experiencia de tener a Charlotte Wessels y Myrkur en el vídeo de “Sirens”?

Fue increíble. Nos divertimos mucho. Normalmente, siempre estoy rodeada de mis chicos a los que no les gusta hacer vídeos. Luego tienes otras dos chicas a las que les gusta jugar a disfrazarse, jugar con pelucas y vestidos. Nos divertimos mucho. Tuvimos que tirar las pelucas al final del rodaje porque hicimos algunas escenas en el agua y me las llevé a casa conmigo, abrí la bolsa y olía a perro mojado, muy mal. Así que tuve que enterrar las pelucas en algún sitio porque sabía que ya no podíamos usarlas. (Risas). Pero fue divertido. Las sacrificamos para el rodaje.

¿Cuáles son los planes después de esta gira?

Bueno, sólo tenemos un par de festivales que tocamos este verano porque vamos a grabar el nuevo álbum. Y a finales de año, en septiembre y en diciembre, vamos a hacer un espectáculo que se llama “The Symphonic Synergy”, donde tocaremos juntos con coro y orquesta. Luego, dos conciertos en Ámsterdam y después nos vamos a México. Son grandes proyectos. Y por supuesto, al final del otoño del año que viene, lanzaremos nuestro primer single. Y está previsto que el nuevo álbum salga a la venta en 2025.

¿Qué podemos esperar del concierto del 4 de febrero en Bogotá?

Bueno, como siempre, lo pasamos bien. Hacemos una bonita y larga obra de teatro, un montón de clásicos de Epica combinados con los más nuevos de “Omega”. Estos son básicamente los últimos conciertos que hacemos con el álbum Omega. Y tal vez incluso una sorpresa, porque en el 70.000 toneladas de Metal, el crucero, vamos a tocar “The Quantum Enigma” con motivo del aniversario del álbum. Y tal vez incluso podemos lanzar una o dos canciones a partir de ahí. Por supuesto, tocamos

mucho con “Unchain Utopia”, pero habrá algunos otros que podríamos tocar. Va a ser una noche interesante, pero como siempre, nos divertiremos y pasaremos el rato con buen rollo.

Wallas (X – Twitter): @SoyWallas.

Jean (X – Twitter): @santacolomajean.

Roll The Radio (X – Twitter): @RollTheRadio