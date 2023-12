“Me enamoré” Esta es la nueva adquisición de Melissa Martínez que la tiene suspirando en navidad

Melissa Martínez se ha convertido en un referente en el campo deportivo gracias a su amplia experiencia y dedicación. Con más de 10 años en el medio, ha demostrado ser una profesional integral y precisa en su trabajo. Su habilidad para transmitir la emoción de los eventos deportivos a través de la pantalla es simplemente impresionante.

Melissa ha cubierto eventos deportivos de gran importancia a nivel nacional e internacional. Desde Copas del Mundo hasta Juegos Olímpicos, ella ha estado presente en los momentos más emocionantes y ha sabido transmitir esa emoción a los televidentes.

Su profesionalismo y dedicación la han llevado a ganarse el respeto y admiración tanto de colegas como de fanáticos del deporte. Melissa Martínez es un ejemplo inspirador para todas las mujeres que sueñan con incursionar en el periodismo deportivo.

[ Así se ve la cantante de “Mamá, ¿dónde están los juguetes?” a sus 70 años de edad ]

La talentosa presentadora ha sido protagonista de varios comentarios en redes sociales debido a las duras indirectas que le ha enviado a su exesposo, Matías Mier, durante su programa en vivo. Ahora, compartió un interesante video en redes sociales en donde confesó que estaba muy enamorada por estos días.

A pesar de ser un duro momento, la periodista mantuvo su cabeza en alto y en la actualidad podría decirse que es un capítulo cerrado. Matías Mier siguió su vida con una nueva relación amorosa y ella, por el contrario, se ha centrado en su carrera profesional.

La razón que la tiene feliz es su nuevo vestido azul con flores rosadas con abertura en la espalda: “Hoy me llegó esto y es un espectáculo, miren la parte trasera, me fascina este vestido. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé”, escribió la reconocida presentadora.

[ “¿Cómo terminé en esta situación?”: Aida Victoria Merlano y el error que le costó cinco millones de pesos ]

¿Qué tal esta pinta de Melissa? pic.twitter.com/v3uUkOptkB — Ana (@PuraCensura) December 20, 2023

Además de su talento como presentadora, Melissa Martínez también se ha destacado por su compromiso social. Ha utilizado su plataforma para promover causas importantes, como la igualdad de género en el deporte y la inclusión de personas con discapacidad.