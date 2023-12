“No voy más”: Yeferson Cossio hará un cambio radical en su vida para tener “paz mental”

Yeferson Cossio decidió tomar una drástica decisión en su vida con el fin de poner algunas cosas en orden y a su vez darle más importancia a su paz mental. Y de acuerdo con el influencer, este cambio podría ser positivo tanto para él como para la mayoría de sus seguidores.

Durante las últimas semanas, el colombiano ha estado en la mira de muchos internautas a propósito de un conflicto con el influencer financiero, Numan Pérez, a propósito de que lo han vinculado con él y con una presunta serie de estafas a su nombre, todo esto a partir de que le hiciera publicidad en las redes sociales.

Cada parte involucrada ha dado sus respectivas declaraciones, cada una defendiéndose ante las críticas y culpándose entre ellos por las consecuencias que esto ha traído a sus negocios. Sin embargo, ya quedaron desligados el uno del otro.

Y a propósito de este reciente conflicto, Yeferson Cossio decidió anunciar en sus historias de Instagram que a partir de ahora tendrá más cuidado con el tipo de publicidad que hace en sus redes, anunciando que no volverá a pactar con ‘traders’ y que será muy selectivo con los pronosticadores de apuestas.

“No le he vuelto a hacer publicidad, ni le pienso hacer, a nada de criptomonedas, trading. Absolutamente a nada de eso le vuelvo a hacer publicidad por obvias razones, por un susodicho que, qué asco haber trabajado con ese man”, dijo el creador de contenido.

En la misma historia también contó que, si bien no ha tenido inconvenientes con los pronosticadores de apuestas, igual dejará a un lado este tipo de publicidad, dejando entrever que esta no será una decisión definitiva: “yo, por mi paz mental, paz emocional, yo decidí que no voy a trabajar más nada con esas cosas”.

La decisión de Yeferson Cossio sería positiva para sus seguidores

Si bien el colombiano estaría cerrando algunas puertas para futuros ingresos, indicó que le está dando prioridad a su paz al sacrificar un poco de sus entradas económicas. Pero no solo eso, sino que también bajará el volumen de la publicidad en las redes sociales, enfocándose más en sus propios productos.

“En mi Instagram van a ver mucha menos publicidad que antes. Si antes eran tres pautas de publicidad al día, póngale ahora que van a ser una o dos cada dos días”, dijo Yeferson Cossio.

También le sacó el lado positivo a trabajar con publicidad polémica, indicando que este conflicto lo llevó a tomar esta decisión en pro de su salud y del disfrute de sus seguidores.