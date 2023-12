Salió mal: Yeferson Cossio quiso hacer una broma con fuego y se quemó la cara

Yeferson Cossio dejó ver que sus bromas no siempre salen tal y como él espera, mostrando en una historia de Instagram que terminó quemando parte de su rostro por hacer una peligrosa acción junto a una pequeña fogata, algo que pudo haberlo dejado muy malherido. Y en vez de llamar la atención de manera positiva, terminó generando preocupación entre sus familiares.

El influencer es conocido por protagonizar varios videos de bromas junto a su hermana, Cintia Cossio, quien termina siendo víctima de ellas la mayoría de las veces, concluyendo en rabietas, daños a bienes materiales e incluso uno que otro accidente.

Puede leer: ¿Cuánto cuesta una cirugía para aumentar de estatura como la de Yeferson Cossio?

Y tal parece que en esta oportunidad no fue la excepción, ya que el joven terminó protagonizando un breve clip en sus historias en donde descubrió que el fuego puede ser sumamente impredecible.

El clip comenzó mostrando al joven sentado en su silla de ruedas en el patio de su casa, teniendo frente a él una pequeña fogata en el suelo. A su alrededor estaban algunos amigos y familiares grabando con su teléfono la peligrosa hazaña que el joven estaría a punto de protagonizar.

Seguidamente, Yeferson Cossio procedió a escupir un poco de licor que tenía en su boca sobre la pequeña fogata, avivando la llama para que creciera considerablemente. Pero en esta acción, el fuego terminó creciendo de manera descontrolada, quemando parte de su rostro en el proceso.

En la historia se puede ver que el colombiano no puo moverse a tiempo para evitar que la llamarada rozara su cara debido a su limitada movilidad, reaccionando en señal de dolor. Sin embargo, tal parece que las cosas no pasaron a mayores, ya que el rostro del joven no presentó algún tipo de herida.

Lea también: ¿En problemas? Yeferson Cossio quedó inmovilizado en el aeropuerto de París por esta razón

Yeferson Cossio preocupó a los presentes

A propósito de su curiosa actividad con fuego, el creador de contenido terminó encendiendo las alarmas de las personas que estaban grabando a su alrededor, gritando preocupados por lo que acababan de presenciar. Sin embargo, al ver que no presentó heridas, ninguno se acercó para auxiliarlo.

Por su parte la mamá de Yeferson Cossio se acercó hasta el patio tras escuchar el escándalo, y al conocer lo que sucedió no puedo evitar darle un regaño por su imprudente acto. “Es que es nada más su hijue***a vicio”, dijo la señora molesta, haciendo referencia a lo mucho que le gusta hacer bromas.

Afortunadamente, para el joven esto contó como una experiencia cómica más en su vida, riéndose de todo lo que había pasado y mostrando con orgullo varios ángulos de su accidente con fuego.