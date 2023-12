Sebastián Yatra reveló el incómodo momento que vivió en medio de una pelea entre Anuel y Ozuna

Sebastián Yatra es un cantante y compositor colombiano que ha logrado destacarse en la industria musical con su talento y carisma. Desde muy joven, mostró su pasión por la música y comenzó a escribir sus propias canciones. Su estilo musical es una mezcla de pop latino, reguetón y baladas románticas, lo que le ha permitido conectar con diferentes audiencias.

A lo largo de su carrera, ha trabajado arduamente para alcanzar el éxito que tiene hoy en día. Ha colaborado con reconocidos artistas como Daddy Yankee, Reik, Carlos Vives y muchos más, lo que demuestra su versatilidad y talento para adaptarse a diferentes géneros musicales.

Pero no solo es un gran cantante, también es un ser humano increíblemente generoso. Sebastián Yatra ha participado en numerosas obras benéficas y proyectos sociales, demostrando su compromiso con causas importantes como la educación, la salud y el bienestar de los niños.

Algunos de sus éxitos más populares incluyen “Traicionera”, “Robarte un Beso”, “Devuélveme el Corazón” y “Un Año”. Sus letras son profundas y emotivas, y su voz te envuelve en una experiencia única.

En entrevista con Los 40, el paisa recordó cuando viajó hasta Estados Unidos para grabar con ‘el negrito ojos claros’ en un prestigioso estudio y de repente todo se salió de control.

“Yo quedé con Ozuna, quedamos en el estudio, fuimos y empezamos a escribir algo en el sofá (…) llevábamos por ahí 20 minutos en el estudio y de la nada entra Anuel como con 15 manes y se empiezan a pelear estos dos, estaban bravos”, agregó.

Al comienzo lo invadió un miedo por lo que podría pasar entre los involucrados o cómo estaría él en medio de todo. No obstante, la sensación fue cambiando drásticamente.

“Para mí fue tan loca la situación que no entendía nada, de los nervios quería comenzarme a reír”, siguió mencionando.

De la misma manera, agradece a sí mismo haberse contenido. “Menos mal no me reí, porque imagínate a estos dos emputados, peleando y con mil manes a los lados los unos contra los otros y yo empezarme a reír, capaz que me caen encima”, contó Sebastián Yatra.

Concluyó aseverando que el duelo pasó a convertirse en una historia graciosa de la que, inverosímilmente, hace parte. “Gracias a Dios sobreviví y terminé haciendo parte de la anécdota de ellos. De hecho, Anuel me menciona en una canción: ‘Yatra nos vio con las golcks’ o algo así dice”, finalizó.