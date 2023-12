¿No le interesa trabajar en RCN? Esta es la reconocida presentadora que rechazó el prestigioso canal

Milena López es conocida por su estilo preciso e integral al presentar. Su habilidad para transmitir información de manera clara y concisa la ha llevado a ser una de las favoritas del público. Su voz firme y segura demuestra su dominio del tema y la capacidad que tenía para mantener al espectador enganchado en el recordado programa ‘Muy buenos días’ emitido por RCN, programa que presentó junto a Laura Acuña y Jota Mario Valencia.

Además de su destreza como presentadora, Milena López también es reconocida por su carisma y simpatía. Su personalidad encantadora la ha convertido en una figura querida por sus seguidores. Siempre muestra una sonrisa en su rostro y transmite energía positiva a través de la pantalla.

Pero no solo es una cara bonita, Milena López es una mujer inteligente y preparada. Su conocimiento profundo sobre diversos temas le permite abordar cualquier tema con autoridad y confianza. Ya sea que esté hablando sobre política, cultura o entretenimiento, siempre sorprende con datos interesantes y análisis perspicaces.

La reconocida presentadora reveló que el Canal RCN la invitó a participar en ‘La casa de los famosos’, ‘reality’ que se estrenará en 2024, pero que ella no aceptó porque es un formato que no va con su personalidad.

“Yo tengo un hogar, una familia, tengo un esposo, irme de mi casa mucho tiempo no está contemplado; el tema de la convivencia con otras personas me parece difícil y me cuesta entrar en conflicto con otras personas”, dijo la hermosa manizaleña.

El periodista le preguntó que si no cambiaría de opinión por una propuesta económica tentadora, a lo que ella respondió: “Es que no todo es plata”, dejando claro que permanecerá firme en su decisión.

López también contó que el Canal RCN la invitó a hacer un ‘casting’ para presentar un nuevo programa (que está al aire), del que no quiso dar el nombre. Cuando lo hizo se dio cuenta de que ella no tenía el perfil para ese formato, y efectivamente no quedó.

Actualmente, la presentadora confesó que se encuentra enfocada en su emprendimiento de sacos y buzos, ‘El garaje by Mile’, y sigue colaborando con marcas y campañas a través de sus redes sociales.

