“Nada más y nada menos”: Ana Karina Soto en medio de la emoción mostró el nuevo ‘hijito’ de Carolina Soto

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más famosas de RCN televisión, pues durante casi 20 años ha logrado destacarse en programas como ‘Estilo RCN’, ‘Buen día, Colombia’ y ‘Mañana Express’, convirtiéndose en una de las más queridas por los televidentes. Precisamente, este cariño ha logrado sobrepasar la pantalla grande llegando a las redes sociales en donde la ocañera suele ser muy activa revelando diversos detalles tanto de sus nuevos proyectos, como de su familia, su pareja, el actor y productor Alejandro Aguilar y de su hijo, Dante de seis años, así como también, de sus grandes amigos. Pues recientemente la presentadora terminó mostrando al nuevo ‘hijito’ que llega a la familia de Carolina Soto de ‘Día a Día’.

La ocañera quien además de ser la cara principal de diversos marcas y por ende, entretener a sus fans con diversos videos, también se toma el tiempo para compartir con grandes amistades como lo son los famosos ‘Amigos pirotécnicos’, grupo compuesto por Carolina Soto, Melissa Martínez, Tatiana Franco, Camilo, entre otros. Lo cierto es que más allá de divertirse en cada uno de sus encuentros, también se apoyan en sus diferentes proyectos laborales y esta ocasión no fue la excepción.

Pues, recientemente Ana Karina a través de un video, aseguró que acababa de llegar a su apartamento luego de asistir a una novena en compañía de su familia. En medio de la emoción la presentadora agregó: “Quiero compartir con ustedes algo super chévere que me dejaron por acá, nada más y nada menos, ‘Mija’ by Carolina Soto makeup, que tal esta belleza”. Seguidamente, la presentadora no dudó en felicitar a sus gran amiga con quien lleva varios años de conocerse y por ende, de disfrutar diversos momentos.

Asimismo, Soto agregó: “un nuevo hijito de mi amiga Caro”, confesando que la presentadora de ‘Día a Día’ si les había contado su deseo de lanzar al mercado un nuevo producto, dejando claro que llevaban varios meses trabajando en esto, mostrando el resultado de uno de los sueños que tenía su gran amiga y colega. Segundos más tarde, dejó ver el producto, el cual cuenta con un frase antes de que el cliente pueda disfrutarlo en la que se lee: “Para que hacerlo difícil si lo podemos hacer fácil”. Además, mostró que ambos funcionan tanto para los ojos, mejillas y hasta para los labios.