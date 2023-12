¿Descartado para ‘La Voz Kids’?: Iván Lalinde preocupó a sus seguidores por su estado de salud

El presentador paisa, Iván Lalinde preocupó recientemente a sus miles de seguidores en las redes sociales al aparecer en sus Historias de Instagram, portando una máscara que lo ayuda con su respiración y acompañado con una especialista que lo está acompañando en su recuperación. ¿De qué está padeciendo?

El cierre de este 2023, no ha sido uno de los mejores para Lalinde, quien tuvo que pausar momentáneamente las grabaciones del matutino ‘Día a Día’, y de la nueva temporada del reality musical de Caracol Televisión, ‘La Voz Kids ’, debido a que se viene recuperando de una fuerte gripe, la cual lo tiene totalmente congestionado en sus vías respiratorias.

¿Qué enfermedad tuvo a Iván Lalinde durante cuatro días en cama?

Mediante su perfil, en donde lo siguen casi 800.000 navegantes digitales, el nacido en la ‘Capital de la montaña’, mostró cómo se viene recuperando de los fuertes síntomas que lo han tenido en cama durante cuatro días. “De verdad me estoy cuidando esta peste, tengo el pecho supercongestionado. Me estoy haciendo unas terapias respiratorias. (...) Me ponen un medicamento en la mascarilla para hacerme nebulizaciones”, manifestó Iván, mientras se realizaba el procedimiento, mismo que añadió que para superar este ‘mal’, se ha sometido a varios lavados nasales.

En las imágenes que han dado de qué hablar en Internet, también se observa a Claudia, su especialista que le realiza varios masajes y palmadas en pecho y espalda, con el objetivo de, como ella lo afirma, despegar las flemas que han impedido que el aire llegue de manera óptima a sus pulmones. Para su fortuna, estas terapias le han funcionado de buena manera, por lo que ha decidido seguir realizándoselas hasta que lo curé totalmente.

