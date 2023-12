⁠¿Lo quiere lejos de su vida? Sara Uribe respondió por qué no comparte fotos de su hijo con Fredy Guarín

La modelo Sara Uribe se dio a conocer en el mundo del entretenimiento tras ser una de las participantes y la ganadora de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, reality show de talento actoral que le abrió puertas para consolidarse como presentadora en programas como ‘El Lavadero’ del Canal RCN. En medio de su reconocimiento dio de qué hablar por su polémica relación con el futbolista Fredy Guarín, con quien tuvo un hijo y terminó separada.

Tras su ruptura sentimental, la empresaria atravesó por momentos difíciles, por lo que por medio de sus redes sociales ha compartido con sus seguidores lo que ha superado, a lo que se ha enfrentado y los sueños que está cumpliendo ahora que logró sanar muchas cosas en su mente y en su corazón, tanto que incluso abre espacios de interacción con sus fans para responder sin tapujos las dudas que tienen sobre su vida.

Como madre soltera, Sara ha dejado muy claro que su hijo Jacobo es su prioridad y que a pesar de tener a dos padres famosos, la humildad de corazón es lo que lo llevará lejos de su vida y que sin importar las ventajas económicas con las que cuenta, nunca debe olvidar de dónde viene y disfrutar la vida con lo más simple, gestos con los que se gana la admiración de sus fans.

Pero a pesar de sus esfuerzos por dejar el pasado atrás y no hablar de lo doloroso que fue terminar su relación con Fredy Guarín, a quien llegó a considerar como el hombre de su vida, uno de sus seguidores indagó el por qué no comparte contenido con el padre de su hijo, preguntando si es que Guarín no pasa tiempo con el pequeño.

Sin pelos en la lengua, la paisa respondió:

“Porque es mi Instagram, no el de nadie más”. Su respuesta concuerda con sus comentarios en los que ha dejado saber que Jacobo tiene tiempo con su padre, que lleva una relación sana con él, pero que ahora que Guarín tiene su familia conformada, ella prefiere no mencionarlo y dejar las cosas atrás, lo respeta como el padre de su hijo, pero no cae en las intenciones de los usuarios de redes sociales.

