¿Por eso sigue soltera? Sara Uribe reveló uno de sus más grandes miedos

Sara Uribe decidió abrirse con sus seguidores al hablar sobre uno de sus grandes miedos, haciendo referencia también a un aspecto sobre sus relaciones, dejando entrever que este detalle podría influir mucho en el hecho de que, luego de varios años sin tener pareja, aún siga soltera y en la espera de su hombre ideal.

La presentadora ha sido muy abierta en oportunidades anteriores al referirse sobre su situación sentimental, contando que, si bien ha estado buscando formalizar alguna relación, las cosas no se han podido dar debido diferentes aspectos, mencionando no solo que aún no ha aparecido el hombre ideal, sino también por falta de tiempo.

A través de sus redes sociales ha demostrado lo ocupado que ha sido para ella este año, invirtiendo su tiempo en una gran cantidad de campañas publicitarias en las que ha participado como modelo, involucrándose como presentadora en un par de eventos y dedicándole mucho esfuerzo a su salón de belleza.

Además, la joven no olvida una sus facetas más importantes: la de mamá. Y es que en muchas de sus historias y publicaciones en Instagram demuestra que encuentra tiempo para disfrutar de la compañía de su hijo, Jacobo, con juegos, viajes y todo tipo de actividades.

Sin embargo, a través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Sara Uribe contó que no solo ha estado soltera por falta de tiempo, sino por falta de un hombre ideal para ella, dejando entrever que uno de sus miedos es encontrarse con el sujeto equivocado para ella.

Después de que un seguidor le preguntara a qué le temía, la modelo dijo: “a un hombre narcisista que me apague, que me encierre, que me quite mi brillo, que me ultraje, que no me ame, que juegue con mis sentimientos, que no me valore”.

Sara Uribe también habló de su autoestima

Otra de las preguntas que la presentadora recibió en la misma sesión de preguntas estuvo ligada a su autoestima, interrogándola sobre cómo hace para tener amor propio.

Ante esta pregunta, Sara Uribe no dudó en contestar de manera contundente, dejando ver que, si bien no ha sido fácil para ella, igualmente encuentra las maneras de mantener su frente en alto, apoyándose en sus momentos difíciles.

“Mirando con la frente en alto a todo aquel que me hizo sentir poquita, que abusó, que me robó y que me falló. Recordando dónde no quiero estar nunca más y teniendo muy claro quiénes me hicieron sentir así”, respondió la colombiana en una historia.