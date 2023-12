“Lo comprará ella misma”: Las críticas a Sara Uribe tras anuncio de que sacará un libro sobre su vida

Sara Uribe volvió a ser centro de atención en las redes luego de anunciar que lanzará un libro en el que revelará detalles íntimos de su vida. La famosa empresaria, quien ha sido cuestionada por sus relaciones amorosas y personales, recibió una lluvia de críticas por la próxima publicación de una edición escrita para sus seguidores.

“Este año escribo mi libro, este año empiezo mis conferencias y este año tengo mi propio show. Voy a escribir la vida de Sara Uribe, lo difícil me ha hecho grande, fuerte, poderosa, hermosa y llena de vida”, expresó la modelo para el programa de entretenimiento, Lo Sé Todo.

Sara es recordada por su participación en el reality Protagonistas de nuestra tele y varios episodios polémicos durante su carrera, como el romance con el futbolista Freddy Guarín, con quien mantiene una relación en buenos términos por su pequeño hijo, Jacobo Guarín Uribe. De ella también se dijo que fue la tercera, en el vínculo sentimental entre el deportista y la modelo venezolana Andreina Fiallo.

También le lanzaron duras críticas por sus otros noviazgos infructuosos como el de Jhoan Álvarez, Daniel Calderón y el que tuvo con el hijo del ex narcotraficante y ex paramilitar Daniel Rendón Herrera, apodado ‘Don Mario’, sin embargo, Sara comentó que quisiera devolver el tiempo para tomar mejores decisiones.

“El amor no tiene que vivirse de esa manera. Yo hubiera dicho ‘no’, pero tenía que pasar. Me forjó, me formó, me dio carácter, me inspiró muchísimo para ser la persona fuerte que soy ahora”, dijo la modelo.

Al revelar que publicaría un libro con sus vivencias “inéditas”, los internautas reaccionaron con su artillería de mensajes. “Capítulo uno: Cómo quitarle el esposo a otra”; “Tiembla la literatura mundial con este nuevo ejemplar, contando las horas para tenerlo”; “Creo que no podré dormir esperando esa maravilla de libro”; “El libro se llamara mozas”; “¿Y qué va a aportar?”; “Lo comprará ella misma”, escribieron los usuarios en las plataformas.