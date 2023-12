Karol G se lució en la fiesta de fin de año y estos fueron los costosos regalos que les dio a sus empleados

Karol G es una cantante y compositora colombiana que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo con su talento y carisma. Desde muy joven, mostró su pasión por la música y comenzó a escribir sus propias canciones. Pero no fue hasta el año 2017 que realmente despegó su carrera con el lanzamiento de su álbum “Unstoppable”.

Desde entonces, Karol G ha estado en la cima de las listas de éxitos con canciones como “Tusa”, “Bichota” y “Ay, DiOs Mío!”. Su estilo musical combina ritmos urbanos como el reguetón, trap y hip-hop con letras poderosas y pegajosas. Es una artista versátil que puede adaptarse a diferentes géneros musicales sin perder su esencia.

Además de su increíble talento vocal, Karol G también destaca por su personalidad auténtica y su actitud segura. Es una mujer empoderada que inspira a sus seguidores a ser ellos mismos y luchar por sus sueños. A lo largo de los años, ha utilizado su plataforma para abordar temas importantes como la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

Pero no solo es una artista exitosa, también es una gran influencia en la moda. Su estilo único y arriesgado la ha convertido en un ícono de la moda urbana. Siempre está un paso adelante en las tendencias y no teme experimentar con diferentes looks.

Ahora, la intérprete de ‘Mi ex tenía razón’ volvió a ser noticia, ya que sus empleados presumieron la costosa fiesta que ella les regaló en la capital antioqueña en donde el trago no faltó. Viajes Cancún y bonos por el valor de un millón de pesos hicieron parte de los obsequios que ‘La Bichota’ entregó.

Los empleados de la compañía Bichota Récords en Antioquia compartieron en redes sociales diversos premios obsequiados por la cantante, entre los que se destacaron un bonos con importante suma de dinero y tiquetes de viajes a México.

En el agasajo, que aún no se confirma si contó con la presencia de Karol G, se sirvió un variado menú y cocteles con nombres inspirados en los éxitos de la artista, como el ‘Bichota season’, un cóctel exclusivo elaborado con mezcal Ojo de Tigre, licor de lychees y tónica. La celebración sirvió para reconocer la labor de los trabajadores durante el año y fortalecer el sentido de pertenencia con su sello Bichota Récords.