¿Lo dudó?: Esto dijo Mateo Carvajal sobre el momento en el que Melina le contó sobre su embarazo

La relación entre Melina Ramírez y Mateo Carvajal pusieron fin a su relación en el 2019 y dicha relación tuvo como fruto su hijo en común, Salvador. Después de tener al pequeño la pareja decidió poner fin a su relación debido a ciertas diferencias como mencionaron ante diferentes medios de comunicación y en sus redes sociales.

Así mismo, los padres de Salvador pese a estar separados han tenido una buena relación para poder criar de la mejor manera a su hijo. En diferentes oportunidades se le ha visto compartir con ambos sea en Bogotá o en Medellín, robándose el cariño de los internautas, ya que han considerado un niño bastante activo y carismático.

Esto dijo Mateo Carvajal sobre el momento en el que Melina le contó sobre su embarazo

Pero algo de lo que no se había hablado, es sobre el momento en el que Melina le contó a Mateo sobre su embarazo. Después de muchos años y con Salvador ya un poco más grande, Mateo se atreció a hablar sobre este momento mencionando “Yo no sé si eso le pasa a todos los hombres, pero hasta cuando a usted no se lo entregan físico (...) es como ‘ay gonorrea aprete culo’”.

Después de hablar de su hijo Salvador de la manera más tierna posible, los comentarios no se hicieron esperar “amo como le brillan los ojos cuando habla de su bebé”, “Una mujer que eligió bien el padre de su hijo así no están juntos”, “Imágenese a Salvador cuando sea adulto viendo esta entrevista, me derrito”, fueron unos de ellos, ya que como se pudo observar en el video, su hijo es de las cosas más importantes en su vida.