‘Rigo’ fue la segunda gran apuesta del Canal RCN en el 2023 después de ‘MasterChef’, haciendo que los televidentes se conecten un poco más con la vida personal del deportista más allá de su carrera profesional. Aunque al principio no le fue muy bien en rating, sin duda el capítulo del asesinato de su padre fue clave para que el público conectara aún más con la serie. Esto hizo que desde ese momento no solo en rating subiera, sino que en redes sociales se volvió más popular, no solo por la historia, sino por la calidad actoral que allí participan.

Te podría interesar: Así reaccionó la esposa de Rigo al verlo en tarima junto a Carlos Vives

Han sido muchos los comentarios y reflexiones que se han leído en redes sociales, no solo por la situación del país por su conflicto interno, sino por la ‘berraquera’ que se ha mostrado de Rigo en la serie. Esto sin duda ha sido lo que más ha caracterizado a la serie.

Te podría interesar: Claudia López recordó su aniversario de bodas con Angélica Lozano con conmovedor mensaje

Así fue el emotivo momento de Rigo junto a una paciente con cáncer

En redes sociales se ha conocido el momento en el que una seguidora del deportista lo visita en una de las sedes de su tienda deportiva ‘Go Rigo Go’ en el país acercándose a él con la intención de agradecerle porque gracias a su serie que se encuentra al aire, le ha dado más fuerza para seguir adelante con su tratamiento de quimioterapia. Ante esto el deportista no pudo evitar emocionarse, sonreírle, y de paso darle un abrazo de gratitud por dicho comentario.

En la sección de comentarios del video se generaron opiniones como “Así fue el emotivo momento de Rigo junto a una paciente con cáncer”, “Rigo gracias por conocer parte de tu vida que chimba de serie. Dios te bendiga eres un berraco.”.