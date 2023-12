Lady Noriega contó cómo llegó a consumir anfetaminas sin saberlo para conservar su figura

Lady Noriega ha sido una de las actrices colombianas que ha participado en novelas como ‘La Saga Negocio de Familia’, ‘Pasión de Gavilanes’ y ‘Padres e Hijos’. Además de esto, Noriega también se ha destacado por llevar una carrera musical que desde hace mucho no se ha escuchado hablar.

Los procedimientos estéticos dentro de la industria del entretenimiento se han normalizado con el paso de los años, ya que la apariencia y el ser ‘bien vistos’ estéticamente se vuelve una prioridad por la gran mayoría de personalidades. Más allá de las cirugías plásticas, han existido otras alternativas y tratamientos para poder lograr esa imagen deseada.

Lady Noriega llegó a consumir anfetaminas sin saberlo para conservar su figura

Lastimosamente Lady fue víctima de un médico que le formuló unas pastillas para adelgazar y así poder perder peso. En medio de la emisión de ‘La Red’ de este 16 de noviembre, la actriz contó lo que tuvo que pasar por la falta de profesionalismo de un médico en Bogotá.

“Las pastillas nagrecedoras uno pregunta para qué son, pero me dijeron que me iba a servir mucho para la ansiedad, como te gusta el mecato, te va ayudar a dejar de comer cosas con grasas o azúcar. Son unas pastillas naturales con una fórmula secreta de nosotros, no te preocupes. Era una pastilla diaria después del desayuno, todo lo veía en cámara lenta. No me acordaba de comer, era muy efectiva “, mencionó.

Gracias a la advertencia de los medios de comunicación, se pudo dar cuenta de lo que estaba ingiriendo “Vi que eso en los medios, y decían contenía anfetaminas revuelto con otros medicamentos que causaban otros efectos y dije ¿eso es lo que yo tomo? ¿Yo con anfetaminas?”, mencionó de manera sorprendida.

Así mismo, mencionó que tuvo que someterse a diferentes tratamientos para poder recuperar la normalidad en sus intestinos y colón.

Cabe recalcar la responsabilidad con la salud integral de cada una de las personas, por eso, desde Publimetro se le invita a nuestros lectores que antes de realizarse cualquier procedimiento estético o de algún tipo de tratamiento con pastillas, se investigue previamente a la entidad y los profesionales que lo van a atender para evitar cualquier tipo de complicaciones que pongan en riesgo su salud.