No es por “guisa”: el vulgar y polémico tatuaje de Andrea Valdiri tiene una historia que pocos conocen

Andrea Valdiri es una barranquillera e influencer conocida por compartir contenido en redes sociales sobre su estilo de vida y su entorno familiar, en los últimos meses, estuvo involucrada en una polémica tras el anuncio de su divorcio con Felipe Saruma. En redes sociales, se hizo viral un tatuaje que tiene Andrea y muchos seguidores de la barranquillera se están preguntando el origen de esta inusual marca.

Momentos antes de salir a la pasarela de una marca de trajes de baño colombiana, marca que invitó a Andrea para ser parte de su desfile, la influencer compartió una fotografía en donde muestra algunos detalles que le dio la marca por su invitación, pero los seguidores notaron el tatuaje. En el diseño se lee dice “la chupo a mil” y además tiene una ilustración sugerente, al detallar el tatuaje de la influencer muchos se preguntaron la historia y la razón por la que decidió hacérselo.

hey son ideas mías o la Valdiri tiene un tatuaje que dice la chupo a mil?jajajajajajajajajajajjaja pic.twitter.com/9odCYNpCWs — 🌏 (@KEFFx_) December 14, 2023

Según contaron seguidores de la barranquillera, explicaron que se trató de una apuesta que hizo durante la pandemia y sus amigos eligieron el tatuaje sin que Andrea supiera de qué diseño se trataba: “Fue por una apuesta de hace muchos años cuando andaba pa arriba y pa abajo con Javier”; “Ese tatuaje se lo hizo porque los amigos se lo escogieron por un reto, ella tenía que tener los ojos tapados y verlo ya cuando estuviera hecho”.

Uds por qué hacen famosa gente tan guisa — Nat 🌾Vanegas (@dinativa86) December 14, 2023

La indirecta de Valdiri para sus seguidores

Después de su separación de Andrés Felipe Saruma, ambos compartieron mensajes en redes sociales. Saruma expresó que su relación con Andrea había sido una de las mejores de su vida y, a pesar de la separación, ella había dejado una huella significativa en su vida. Por otro lado, Andrea, de manera diferente a lo que Saruma dijo, lanzó varias indirectas al influencer por las que algunos sostienen que la relación terminó por una infidelidad y para otros, que apoyan a Felipe Saruma, el problema de las relaciones es Andrea, a lo que la barranquillera respondió en sus historias cansada de los malos comentarios.

Andrea respondió afirmando que muchos creen que por lo que ven en redes sociales conocen como ella actua en sus relaciones, pero que hay mucho más allá de lo que ella hace público y que a las personas no les debería importar como vive ella con parejas: “Han hecho de todo con la situación de la separación, yo no vivía con Saru un mes después de mi cumpleaños que fue en agosto, no es algo reciente. Ustedes no conocen el uno por ciento de lo que yo puedo ser como mujer, y veo a muchos opinando de cosas que no son, arman una historia y es una bola de nieve. A ustedes que les importa si me duran o no me duran los maridos, hasta el sol de hoy yo me rio y lo tomo como broma (...) me va a tocar hacer un reality con mis ex”.