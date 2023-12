¿Ya no confía en los hombres? Vidente afirmó que la relación de Karol G y Feid no es como parece

Karol G / Feid La pareja no estuvo junta en los Billboard. (Instagram: (@karolg) / (@feid))

Karol G, la cantante de Medellín, ha ganado gran fama y reconocimiento en los últimos años gracias a sus destacados álbumes: “Mañana Será Bonito” y “Mañana Será Bonito Bichota Season”, ambos lanzados este año. Estas producciones discográficas han llevado a la artista al éxito a nivel mundial. Un ejemplo de su popularidad es el impresionante “Mañana Será Bonito Fest”, un festival celebrado en Medellín que atrajo a 90,900 asistentes y presentó los mejores ritmos urbanos de la ciudad, haciendo que muchos se unieran a su movimiento que potencia a las ‘bichotas’.

Actualmente, luego de que indicara por medio de sus canciones que la relación que llevó con Anuel AA no terminó de la mejor forma y ahora, aunque no hay una confirmación oficial de parte de Karol o su pareja, todo indica que su relación actual es con Feid, el compositor y cantante colombiano.

Una vidente habló de lo que será el futuro de la pareja colombiana con su relación, una tarotista habló con la Revista Vea y afirmó que en un futuro cercano la pareja va a dar el paso al altar; a pesar del amor que podemos ver en la pareja, la tarotista afirmó “hay un tema sentimental que aún no está resuelto en la vida de Karol G, le causa mucha ansiedad. Veo que ella no está enamorada de la persona con la que está saliendo, ella realmente está enamorada de la idea que le han vendido de tener un hogar”.

Además, también afirmó que las cartas le afirmaban que pese a que su actual relación era sana y ambos estaban buscando cierta estabilidad, Karol sigue sufriendo las consecuencias de una traición de la que fue víctima: “Mira las cartas, todo está muy claro. Karol G está muy triste, ella no ha podido superar una traición de la que fue víctima. Las cartas me dicen que existen textos que se escriben en el presente en torno a lo mencionado anteriormente. Ella cree que las relaciones sentimentales son un mal negocio, pues no confía en los hombres”.