¿Mala jugada? RCN buscaría hacer ‘brillar’ por más horas a famoso programa luego de un aparente fracaso televisivo

RCN es uno de los canales nacionales más famosos en Colombia junto a Caracol televisión. Si bien, los últimos años no han sido para nada sencillos debido a su bajo nivel de audiencia, lo cierto es que el medio de comunicación estaría atravesando por una serie de cambios con los que buscaría ser el más visto en el país. Uno de los cambios más recientes se dará por la gran final de ‘Hablando Claro’, programa de Flavia Dos Santos y ahora el canal buscaría hacer ‘brillar’ por más horas a famoso programa luego de este aparente fracaso televisivo.

Y es que en medio de la polémica que se desató hace unas cuantas semanas cuanto se rumoró que el programa no llegaría a tener una segunda temporada, ya que la famosa conferencista había pedido más del doble por seguir siendo parte de esta producción. Ante el hecho, Flavia no guardó silencio y aseguró que esta información era falsa tanto así, que dejó claro que la decisión estaba unicamente en los productores y no en ella, desmintiendo esta situación.

Sin embargo, hace pocos días se confirmó que los capítulos de su primera temporada llegaron a su fin, motivo por el cual Flavia se despide de RCN. Si bien, el programa se llevaba a cabo durante las mañanas, es decir, RCN ya le tendría reemplazo desde la próxima semana, días antes de las festividades decembrinas.

En este espacio que va desde las 11:30 am hasta las 12:30 pm RCN televisión tomó la decisión de alargar el programa ‘Buen día Colombia’, matutino que está acompañado de Ana Karina Soto, Violeta Bergonzi, Orlando Liñán, Viena Ruiz, entre otros. Y se desconoce si el próximo año buscará tener otro formato de este tipo con nuevas caras buscando así atraer un mayor número de audiencias.