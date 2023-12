Expadre Linero denunció públicamente a los ‘manes vivos’ que están usando su nombre para estafas en internet

El periodista y exsacerdote, Alberto José Linero, conocido como ‘El Padre Linero’, salió recientemente en sus redes sociales a desmentir varias estafas que se están viralizando en la web con su nombre, etiqueta que se ha potencializado en internet luego de que el samario decidiera dejar la sotana. Linero aseguró que han sido muchas las personas que se han visto afectadas por estos actos delicuenciales, y dio una lista de publicidades engañosas que se están lucrando con su imagen.

Ya son más de 1,5 millones de navegantes digitales, los que siguen a Alberto José, en su cuenta de Instagram, plataforma en la que días atrás recibió varias críticas, luego de bailar ‘amacizado’, con su esposa María Alcira Mantalla, de 44 años de edad; mediante comentarios en el que muchos detractores no lo rebajaban de “traicionero de Dios”.

Esto le puede interesar: ‘Bulto E’ Sal’ de ‘El Man Es Germán’, sufrió fuerte accidente en el Tolima; ¿Qué le pasó?

Precisamente, esta red fue usada por el nacido en la ‘Perla de América’, Santa Marta, para hacer un llamado a la prevención, luego de que se enterará de que están realizando actos delincuenciales, aprovechándose de su influencia en los medios, como la emisora Blu Radio, en la que trabaja; y el internet:

“Quiero insistir en tres cosas. Una, no hago ningún tipo de publicidad, ni de medicamentos, ni de inversiones financieras, ni nada por el estilo. Segundo, no ofrezco nunca, soluciones mágicas, en la vida siempre hay que esforzarse; mi fe siempre nos lleva a saber que hay que trabajar duró, no crea en eso, sospeché en todo lo que parezca mágico. Tercero, no crea en todo lo que hay en redes”, fueron las declaraciones del expadre frente al tema.

No se lo puede perder: “¿No sirvió la cirugía?”: No rebajan de ‘ridícula’ a la ‘Gorda’ Fabiola, por someterse a nuevo tratamiento estético