“Los ladrones están alborotados”: Martha Isabel Bolaños denunció que intentaron robar su carro de un parqueadero

La delincuencia sigue haciendo de las suyas en Bogotá. En esta ocasión, unos ladrones intentaron abrir el carro de la actriz Martha Isabel Bolaños que se encontraba en un parqueadero mientras asistía a una cita médica en una clínica en compañía de unos familiares. Así lo denunció la artista a través de un video que compartió en sus redes sociales.

En el audiovisual, la recordada Jenny, de ‘Yo soy Betty, la fea’, contó su experiencia y alertó a la comunidad estar muy pendiente en las calles de la capital ante el incremento de hechos delictivos. La denuncia la hizo cuando casualmente pasaba por el parqueadero donde ocurrió el intento de robo.

“Mi gente hermosa estoy pasando frente a parqueaderos Tequendama, aquí fue donde la semana pasada trataron de abrirme el carro mientras yo estaba en la clínica con mi mamá y mi abuela, estuve cuatro cinco horas y cuando fui a abrir, la manija esta pues estaba zafada”, relató Bolaños.

Supuso que al personal del parqueadero “les dio pereza mirar las cámaras” así que quedaron en revisar las imágenes para saber qué pasó ya que no podía seguir esperando más tiempo porque su abuela estaba enferma dentro del carro.

Martha Isabel Bolaños La actriz contó que unos ladrones intentaron robarle su carro de un parqueadero. / Foto: Instagram

“Pues nunca me volvieron a contestar el teléfono, entonces hago la denuncia pública, yo hago el arreglo, pero pilas porque los ladrones están alborotados y uno piensa que dentro de un parqueadero estas cosas no suceden (...) Ahí les queda el dato, tengan mucho cuidado así se monten en un parqueadero, nada, los ladrones son muy astutos”, expresó la ex participante de MasterChef Celebrity.

Así como Bolaños, otros personajes del medio artístico han sido víctimas de la delincuencia en las últimas semanas como el actor Juan Pablo Raba, la presentadora Mónica Rodríguez y la cantante Koral Costa, a quien agredieron en un brazo para despojarla de sus pertenencias.