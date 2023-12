En redes claman por esta actriz colombiana para la nueva temporada de La Casa de los Famosos

Telemundo tiene todo listo y ya empezó a revelar los nombres de las nuevas celebridades que estarán en la nueva temporada de uno de los realitys más visto de la televisión internacional: La Casa de los Famosos. El espacio saldrá al aire el próximo 23 de enero, a las 7:00 de la noche y será conducido por la cantante Jimena Gállego y el periodista Nacho Lozano.

La prestigiosa cadena de televisión anunció a los primeros participantes, entre ellos Lupillo Rivera, hermano de la cantante fallecida Jenny Rivera y famoso coach de la competencia de canto La Voz México; la actriz mexicana Thalí García, reconocida por su interpretación de Berenice Ahumada en la serie “El señor de los cielos” y el actor colombiano Gregorio Pernía.

Le puede interesar: Gregorio Pernía dice que los técnicos de celulares son los nuevos médicos con un reflexivo mensaje

A través de sus redes sociales, el artista oriundo de Norte de Santander no ocultó su emoción por su participación en la nueva edición el programa. Algunos seguidores se entusiasmaron por su llegada a la casa para reír con sus ocurrencias. “Por Dios Manteco. No me lo voy a perder para verlo tirando las frases”; “Apitooo, éxitos siempre”, escribieron su fans en redes.

Pero también hubo quienes pidieron que llegue al show de televisión una de las mejores actrices del país. Los fans clamaron por Carmen Villalobos para que sea una temporada cargada de emociones. “Que entre Carmen Villalobos”; “Sería de lo lindo que invitaran a Carmencita Villalobos”; “Subirían en rating con Carmen Villalobos, es hermosa y talentosa”, mencionaron los usuarios en las plataformas digitales.

En total serán 23 los artistas de otros países que se sumarán a la convivencia que promete todo tipo de situaciones y retos. Próximamente, se conocerá al resto de los competidores que acompañará al cucuteño, de 53 años, recordado por su interpretación de “El Titi” en la serie ‘Sin senos no hay paraíso’.