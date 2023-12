A ⁠Andrea Valdiri se le colmó la paciencia y le respondió a quienes la juzgan porque “no le duran los maridos”

Andrea Valdiri y Felipe Saruma tuvieron una relación duradera, llegando incluso al matrimonio y compartiendo aspectos de su vida cotidiana y momentos especiales en las redes sociales. Sin embargo, recientemente surgieron rumores sobre una supuesta separación, y Felipe Saruma confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Los indicios de la separación se originaron porque no compartían contenido juntos en redes, y aunque mantuvieron silencio sobre el tema durante un tiempo, ambos han anunciado oficialmente su divorcio.

Después del anuncio de su ruptura, ambos compartieron mensajes en redes sociales. Saruma expresó que su relación con Andrea había sido una de las mejores de su vida y, a pesar de la separación, ella había dejado una huella significativa en su vida. Por otro lado, Andrea, de manera diferente a lo que Saruma dijo, lanzó varias indirectas al influencer por las que algunos sostienen que la relación terminó por una infidelidad y para otros, que apoyan a Felipe Saruma, el problema de las relaciones es Andrea, a lo que la barranquillera respondió en sus historias cansada de los malos comentarios.

Andrea respondió afirmando que muchos creen que por lo que ven en redes sociales conocen como ella actua en sus relaciones, pero que hay mucho más allá de lo que ella hace público y que a las personas no les debería importar como vive ella con parejas: “Han hecho de todo con la situación de la separación, yo no vivía con Saru un mes después de mi cumpleaños que fue en agosto, no es algo reciente. Ustedes no conocen el uno por ciento de lo que yo puedo ser como mujer, y veo a muchos opinando de cosas que no son, arman una historia y es una bola de nieve. A ustedes que les importa si me duran o no me duran los maridos, hasta el sol de hoy yo me rio y lo tomo como broma (...) me va a tocar hacer un reality con mis ex”.

A pesar de las declaraciones de Valdiri, muchos siguen sosteniendo que la barranquillera es quien ha cometido errores en sus relaciones.