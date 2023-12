“No me la imagino de mamá”: Karol G lució bellísima como madrina durante el bautizo de su sobrina

El sábado 9 de diciembre, la familia Giraldo Navarro celebró el bautizo de la nueva integrante de la familia: la pequeña Sophia, hija de Verónica Giraldo, hermana de la cantante Karol G.

Fue a través de las redes sociales de la también negociante y emprendedora de la marca de maquillaje Verotips, que se conocieron detalles de este día especial.

Bombas de colores rosado, dorado, blanco; una gran torta, regalos, catering y los integrantes de la familia más cercanos, fue la especial, pero sencilla ocasión que reunió a todos.

Una de las que destacó, fue precisamente la cantante paisa, Karol G, quien fue una de las madrinas escogidas y participó de la ceremonia en la iglesia católica. “Mis dos madrinas. Mis dos tías, mis dos confidentes...siempre estarán a mi lado y gracias por ser todo para mí”, escribió Verónica junto con una fotografía donde se ve a la artista sostener a la bebé en sus brazos, mientras la observa con cariño.

En otra de las imágenes, ya se va a la cantante paisa lucir un lindo vestido blanco de seda y strapless, junto con su cabello rosado suelto, mientras posa frente a la iglesia y Sophia sonríe en los brazos de su papá.

“Imaginense q sophie dira en unos años “karol g es mi tía y mi madrina”😌😅😍😍😍🥰”. “Sólo Karol podría llevar tenis con semejante vestido y verse bien hermosa!! 😍😍😍”. “Q linda Karol con Sophiiii, no me la imagino de mamá 😍”. “Sofi no pudo tener mejores madrinas”, fueron algunos de los comentarios.

Durante el más reciente concierto de Karol G en Medellín en torno a su ‘Mañana Será Bonito Tour’, la pequeña Sophia asistió junto a su mamá y abuelos, para ver el show, eso sí, con audífonos de protección para sus oídos.