“No me parece”, Salomé Camargo abrió su corazón por las fuertes críticas sobre su aspecto físico

Salomé Camargo pasó de ser una niña reconocida por su participación en el Factor XS, donde impresionó con su dulzura y su melodiosa voz. Desde ahí ha venido fortaleciendo su carrera artística con sus lanzamientos musicales y su faceta como presentadora de televisión en el programa ‘Bichos’, del Canal RCN. Ahora que es una adolescente, no cesan las críticas por como ha cambiado su físico.

Es por ello que reveló a sus millones de fans la manera en la que la están afectando las críticas que recibe a diario en sus redes sociales sobre su apariencia.

Por medio de un video confesó que la han tildado de “enferma”, “desnutrida”, o incluso, le han mencionado que sufre de algún problema alimenticio, por lo que ha intentado que esos comentarios no le afecten, pues desde que entró en la adolescencia la han criticado por los cambios de su cuerpo, que si sube de peso, que si baja, e incluso se fijan en los cambios de su rostro y le han llegado a inventar tratamientos para mejorar como luce.

“Esa vaina me afecta... Estos comentarios me golpean fuertemente y yo he tratado de mostrarme más real... he tratado de mostrar mis sentimientos, tengo momentos buenos o malos y no me parece que personas empiecen a hacer comentarios fuertes, que si tengo un trastorno alimenticio, que si tengo anorexia”, expresó la cantante mientras dio parte de tranquilidad sobre su salud, confirmando que no sufre de ningún trastorno y pidió tener cuidado con cada palabra que escriben porque el daño emocional que causan es difícil de afrontar.

La joven de 22 años de edad, invitó a sus fans a tener empatía con los demás, puesto que ha intentado que lo que lee no le afecte, pero a pesar de su trabajo, terminan calándole en la mente y en el corazón.

