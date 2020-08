Algunos de sus seguidores comentan que no la necesita. Salomé Camargo habló de la cirugía estética que ha pensado hacerse.

Salomé se dio a conocer en Colombia desde su participación en el programa de canto El Factor XS.

También es recordada por su interpretación de 'Rosa Elvira Díaz Maestre' en la producción que relató la vida de Diomedes.

Por medio de redes sociales, Salomé suele mantener actualizados a sus fanáticos de su diario vivir. Recientemente realizó la popular dinámica 'preguntas y respuestas', y aclaró algunas dudas de sus fanes.

Entre las preguntas, sus seguidores le indagaron sobre si ha pensado en operarse la nariz. A lo que Camargo respondió sin ningún tapujo.

"He tenido momentos en los que me dan arranques de querer, pero ahorita mismo estoy como muy tranquila con la cosa. Me gustaría esperar un poquito más para decidirlo", comentó para aclarar las dudas.

Algunos han comentado en redes que la cantante no necesita de ninguna cirugía.

