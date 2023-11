‘La Liendra’ entre halagos y críticas por su regalo a Dani Duke en su cumpleaños

¿Será que a Dani Duke no le gustó el regalo de 'La Liendra'? Foto: Instagram @la_liendraa

No hay dudas que el creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, y su pareja Dani Duke son una de las parejas de influencers de las que más se habla en redes sociales.

Pues desde que inició su relación amorosa la pareja ha protagonizado distintas polémicas y varias veces han estado en el ojo del huracán y esta vez no ha sido la excepción, pues con motivo del cumpleaños de Dani Duke le ha preparado una grata sorpresa.

‘La Liendra’ publicó un video en el que se le ve sostener un gran ramo de claveles rojos, alrededor de 11 globos entre rojos y dorados, mientras que en la parte baja se ven más cajas de flores cada una con el nombre y la frase “Te quiero”.

Posteriormente sigue un camino de pétalos que atraviesa la sala, sube las escaleras en las que hay un oso hecho de flores y en la parte superior un corazón hecho de flores rosadas y bordeado de chocolates, para luego pasar a una joya dentro de un estuche hasta finalmente llegar a la puerta de la habitación.

“Feliz cumpleaños Paletota ❤️ te quiero mucho mi bebé… Que Dios te bendiga y te llene de luz en este nuevo año 🙏 se vienen muchas bendiciones y vivo muy orgullo de ti, te admiro demasiado 🎂 Feliz día cumpleaños bovia ❤️”, escribió ‘La Liendra’ al pie de publicación.

Al regalo se sumó una tarjeta de la que no se supo su contenido. Como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar pues algunos cuestionaron que en el detalle no haya escrito “Te amo” y sí un “te quiero” cuando ya su relación supera los dos años.

“Pero porque no un te amo 🤔”, “Dizque te quiero y llevan dos años😂”, “Yo no necesito yo exijo una liendra en mi vida 😍”, “Y yo pensado que le propondría matrimonio” y “A ustedes les dicen te amo y les prometen el cielo y ni un pétalo les dan 😂😂”, son solo algunas de las reacciones que destacan.