Así luce actualmente la mujer que hizo que Carla Giraldo se declarara bisexual

No podemos empezar esta historia sin contar algunos detalles claves de la vida de Carla Giraldo. Por ejemplo, debemos destacar que Carla llegó al mundo del entretenimiento muy joven, por lo que su amor hacia las cámaras y la televisión condujo al reconocimiento que tiene hoy en día.

No obstante, este no es el único detalle que la ha llevado a ser famosa en Colombia, pues su franqueza y la manera de decir las cosas se volvieron parte fundamental para sus seguidores. Sin esto, ella no sería la misma Carla Giraldo.

Aunque su talento ha sido de gran admiración por muchos, el momento de su vida que más dio de qué hablar fue cuando salió a la luz su romance con la empresaria Natalia Arroyave en el 2006. En ese momento, la actriz se declaró abiertamente bisexual.

Pese a que se les vio muy enamoradas y el idilio de amor superó momentos difíciles por su exposición a la prensa, seguidores, familiares y detractores, este amor solo duró dos años, cada una de ellas decidió dar un paso al costado y seguir por caminos diferentes.

De hecho, a Natalia Arroyave se le ha visto muy diferente a como se le recuerda en la época de romance con Carla. Actualmente, ella comparte su vida amorosa con Rossana Castro, quien es hermana de Tatiana y Carolina Castro.

En las imágenes que han salido a la luz de Arroyave, se le puede ver más delgada, de cabello largo y rubio. Y se conoce que además de ser una reconocida productora, es actualmente una empresaria en temas de bienes raíces.